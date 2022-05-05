Глава Госдепа США заразился коронавирусом 4 5.05.2022, 8:13

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фото: reuters

Энтони Блинкен получил положительный результат теста на COVID-19.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, пишет CNN.

«Блинкен получил положительный ПЦР-тест на COVID-19. Госсекретарь полностью вакцинирован против вируса и испытывает только легкие симптомы», — рассказал Прайс.

Он сообщил, что Блинкен самоизолируется и будет работать дома, соблюдая «удаленный график работы».

Госсекретарь США присутствовал на ужине корреспондентов Белого дома в субботу, на котором также присутствовал президент Джо Байден. Несколько журналистов получили положительный тест на коронавирус.

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