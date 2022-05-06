Врач-сомнолог рассказала, что делать перед сном, чтобы лучше высыпаться 6.05.2022, 23:14

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Рекомендации очень простые.

Наверняка все сталкивались с ситуацией, когда от подушки просто невозможно оторваться. Вы вроде бы достаточно поспали, а вставать все равно не хочется... Существует парочка простых «лайфхаков», чтобы победить сон и нормализовать режим. Об этом рассказала врач-сомнолог Дарья Лебедева

Значимость полноценного сна

Полноценный сон очень важен для нас, он помогает подготовиться к новому дню и справиться с предстоящим стрессом. «Нужно спать полноценно, качественно и выполнять свою индивидуальную норму сна, чтобы нормально реагировать на события», — говорит сомнолог. Если не высыпаться, выдержать стресс будет гораздо труднее, считает врач.

Слишком трудная (физически или морально) работа и загруженный график могут сильно повлиять на качество сна. Во время стрессовых ситуаций в организме человека вырабатывается кортизол, который мешает заснуть, ведь организм думает, что вы в опасности. В результате даже если вам удастся заснуть, всю ночь вы будете просыпаться от любого шороха.

Что делать?

Эксперт рекомендует выключать яркий свет в квартире примерно за час до сна. Так, по словам врача, будет лучше синтезироваться гормон сна — мелатонин. В то время как яркий свет, наоборот, стимулирует и «подстегивает» нервную систему, заставляя нас бодрствовать.

Также перед сном можно попробовать...

- Пить успокаивающие травяные чаи;

- Использовать аромамасла и свечи;

- Слушать успокаивающую музыку или подкасты;

- Перед сном выписывать на бумагу все тревожное, что произошло за день;

- Придумать утренние привычки, которые помогут проснуться (например, бодрящий душ, зарядка, чашка кофе или вкусный завтрак).

Также специалист отметила, что в течение дня очень важно выходить на улицу. «Через облака проходят солнечные лучи, которые помогают организму настроиться на день», — говорит Дарья Лебедева. На свежем воздухе организм понимает, что вам нужно бодрствовать, вы проснетесь, даже если уже полдня чувствуете себя сонным.

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