Ученым удалось услышать, какие звуки издает черная дыра во время «обеда» 3 7.05.2022, 16:00

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Исследователям удалось озвучить рентгеновское эхо черной дыры, которая «обедает» своей звездой-компаньоном.

Черные дыры, которые "питаются" своими звездами-компаньонами, могут проходить циклы, во время которых происходят вспышки. Астрономы из Массачусетского технологического института использовали рентгеновские эхо-сигналы этих циклов, чтобы составить карту окружающей среды вокруг черных дыр. Также им удалось перевести в звуки эти сигналы, сообщает Arstechnica (перевод — (focus.ua https://focus.ua/technologies/514213-uchenym-udalos-uslyshat-kakie-zvuki-izdaet-chernaya-dyra-vo-vremya-obeda-video)).

"Мы считаем, что черные дыры играют важную роль в эволюции галактик. Черные дыры, которые входят в состав двойной системы вместе со своей звездой-компаньоном, кажутся мини-сверхмассивными черными дырами. Поэтому, понимая природу вспышек в этих системах, мы можем понять, как подобные вспышки в сверхмассивных черных дырах влияют на галактики, в которых они находятся", — говорит Эрин Кара из Массачусетского технологического института.

Черные дыры не поглощают абсолютно все вещество, которое находится рядом. На самом деле они поглощают только то, что проходит за горизонт событий, включая свет. Это означает, что часть вещества поглощаемого объекта выбрасывается наружу мощной струей. Этот процесс происходит и в случае с поглощением черной дырой своей звезды-компаньона. В результате вокруг черной дыры формируется кольцо материи или аккреционный диск, а сама черная дыра излучает мощные рентгеновские лучи, а иногда и радиоволны.

Эти рентгеновские лучи иногда могут отражаться от аккреционного диска, создавая "эхо" первоначального излучения. Обнаружение этих эхо дает возможность проследить, как черная дыра эволюционирует по мере поглощения звезды.

В результате нового исследования ученые обнаружили 8 новых черных дыр в двойных системах, которые излучают рентгеновское эхо. Каждая из этих черных дыр имеет массу, которая соответствует от 5 до 15 массам Солнца, а звезды-компаньоны в этих системах по размеру как наша звезда.

Ученые выяснили, что во время поглощения черной дырой вещества звезды, рентгеновское излучение увеличивается. И здесь происходят быстрые вспышки излучения, которые имеют временной цикл и повторяются. Последняя вспышка происходит, когда черная дыра поглощает полностью звезду.

Еще одним достижением ученых стало то, что им удалось с помощью своих коллег из Массачусетского технологического института озвучить рентгеновское эхо черной дыры, в котором более низкочастотный свет соответствует низкочастотному звуку.

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