Ученые обнаружили в Греции уникальный древний меч из железа 7.05.2022, 20:06

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Артефакт был найден в Салониках.

В Салоники, что в Греции некоторое время назад проводились археологические раскопки. Специалисты обнаружили останки готского воина в раннехристианской базилике. Мужчину похоронили вместе с тем оружием, которым он пользовался при жизни, сообщает planetanovosti.com со ссылкой на Greek Reporter.

Скелет мужчины, который предположительно жил в 5 столетии, обнаружили в южной части христианской церкви. Рядом с ней также было найдено много оружия. Среди тех орудий, что сохранились в достаточно хорошем состоянии, был выявлен железный меч, покрывшейся ржавчиной и сильно изогнутый.

Интересным моментом в данной ситуации стало то, что погребение располагается в христианской базилике. Несмотря на это меч, обнаруженный рядом с останками готского воина, указывает на то, что во время захоронения были использованы древние языческие ритуалы.

Ученые подчеркнули то, что воин, скорее всего, незадолго до смерти принял христианство, следовал римским обычаям, которые соблюдались в те времена многими людьми. Несмотря на это, он до конца своей жизни помнил о собственном происхождении и готским корням. Во время погребения скончавшегося воина использовался тот обычай, что был характерен для язычников.

Раннехристианская базилика представляет собой античную и средневековую постройку. Чаще всего здание имеет внешний вид храма. В ней было обнаружено артефакты, которые указывают на то, что ранее здесь было совсем другое здание, построенное в 4 столетии. В нем присутствовал пол, выложенный мозаикой. На ней был изображен стебель виноградной лозы, птицы, которые расположились на ветках деревьев. Среди птиц был даже феникс, о котором рассказывается во многих мифах.

Салоники много столетий назад выступали в качестве очень важного торгового центра, который расположился на Эгнатиевой дороге, которая соединяла между собой Византию и Диррахий. Именно по этой дороге в основном ходили и ездили торговцы. В некоторой степени это было торговое соединение Европы с Азией.

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