Беларусь могут лишить членства в Международном паралимпийском комитете

Беларусь могут лишить членства в Международном паралимпийском комитете1
- 8.05.2022, 17:25
Официальный Минск продолжает расплачиваться за участие в агрессии против Украины.
Беларусь могут лишиться членства в Международном паралимпийском комитете (IPC) из-за роли в войне в Украине, пишет издание Inside the Games со ссылкой на президента комитета Эндрю Парсонса.
Предполагается, что представители организации примут решение в ноябре. Члены IPC смогут проголосовать за приостановление или прекращение членства Беларуси в Паралимпийском комитете.
В этом году паралимпийский комитет сперва разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в играх под нейтральным флагом, а затем отстранил обе команды, отмечает “Еврорадио“.
“Что касается будущего, мы не знаем, — сказал Парсонс. — Все зависит от того, что будет с войной“.
На ноябрьском собрании предлагается проголосовать по ещё одному вопросу: должно ли соблюдение олимпийского перемирия быть обязательным для сохранения членства. Олимпийское перемирие — мирное соглашение, которое действует от начала Олимпийских игр до завершения Паралимпийских игр