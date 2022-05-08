Беларусь могут лишить членства в Международном паралимпийском комитете 1 8.05.2022, 17:25

Официальный Минск продолжает расплачиваться за участие в агрессии против Украины.

Беларусь могут лишиться членства в Международном паралимпийском комитете (IPC) из-за роли в войне в Украине, пишет издание Inside the Games со ссылкой на президента комитета Эндрю Парсонса.

Предполагается, что представители организации примут решение в ноябре. Члены IPC смогут проголосовать за приостановление или прекращение членства Беларуси в Паралимпийском комитете.

В этом году паралимпийский комитет сперва разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в играх под нейтральным флагом, а затем отстранил обе команды, отмечает “Еврорадио“.

“Что касается будущего, мы не знаем, — сказал Парсонс. — Все зависит от того, что будет с войной“.

На ноябрьском собрании предлагается проголосовать по ещё одному вопросу: должно ли соблюдение олимпийского перемирия быть обязательным для сохранения членства. Олимпийское перемирие — мирное соглашение, которое действует от начала Олимпийских игр до завершения Паралимпийских игр

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».