Под Гомелем собаки напали на 6-летнего ребенка 4 9.05.2022, 19:53

2,078

Иллюстрационное фото

Это не первый случай.

В агрогородке Красное под Гомелем бездомные собаки напали на 6-летнего ребенка. И это не первый случай, но животные там до сих пор, сообщает издание «Сильные новости».

По словам мамы пострадавшего ребенка, утром 8 мая ее 6-летний сын пошел гулять на детскую площадку по улице 40 лет Победы, а «через 15 минут его принесли в крови».

— Укусы не очень глубокие, шить не пришлось, — говорит его мама. — Как мне рассказали очевидцы, мой сын шел к качели, неподалеку ехало такси, на него кинулась свора собак. Когда машина остановилось, одно их животных бросилось на моего ребенка. Итог — перевязки и пять прививок от бешенства (четыре из них еще предстоит сделать), высокая температура после укола, испуг, — поделилась женщина.

Местные говорят, что собаки эти бездомные, но их постоянно подкармливает одна из жительниц, поэтому они очень часто обитают в этом дворе. Соседи обратились в ЖКХ. Там ответили, что уже в курсе проблемы. Сказали, что «вы не первые жалуетесь», и пообещали провести «отлов после праздников».

— Если «не первые», то почему раньше не приняли меры? — задается вопросом женщина. — Через этих собак постоянно проходят дети — в школу, со школы, да и так просто. Что еще должно произойти, чтобы их отловили? Детям сейчас на детской площадке играть нельзя? Она для собак?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».