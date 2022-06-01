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Украина победила Шотландию в отборе на чемпионат мира 2022

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  • 1.06.2022, 23:47
Украина победила Шотландию в отборе на чемпионат мира 2022

Игра в Глазго закончилась со счетом 3:1 в пользу украинской команды.

Национальная сборная Украины 1 июля провела стыковой матч отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против сборной Шотландии.

Игра в Глазго закончилась со счетом 3:1 в пользу украинской команды.

В составе украинской команды голы забивали Андрей Ярмоленко (33-я минута), Роман Яремчук (48-я минута) и Артем Довбик – он забил последний мяч на пятой компенсированной минуте второго тайма.

Один мяч на 79-й минуте отыграл полузащитник сборной Шотландии Каллум Макгрегор.

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