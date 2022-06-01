Украина победила Шотландию в отборе на чемпионат мира 2022

Украина победила Шотландию в отборе на чемпионат мира 20221
- 1.06.2022, 23:47
Игра в Глазго закончилась со счетом 3:1 в пользу украинской команды.
Национальная сборная Украины 1 июля провела стыковой матч отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против сборной Шотландии.
Игра в Глазго закончилась со счетом 3:1 в пользу украинской команды.
В составе украинской команды голы забивали Андрей Ярмоленко (33-я минута), Роман Яремчук (48-я минута) и Артем Довбик – он забил последний мяч на пятой компенсированной минуте второго тайма.
Один мяч на 79-й минуте отыграл полузащитник сборной Шотландии Каллум Макгрегор.