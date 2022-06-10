Крупная компания Exadel из Минска переносит разработку в Польшу 10.06.2022, 10:34

В белорусском офисе компании сейчас работает около 550 человек.

Крупная аутсорс-компания Exadel (в 2021 году приобретена американской Sun Capital) больше не нанимает в белорусский офис. Специалистам предлагают релокейт в другие локации, в том числе в Польшу, где будет центр разработки — вместо Минска.

Об этом dev.by рассказал директор минского офиса Exadel Владимир Черницкий.

— У нас состоялся митинг, на котором обсуждалась ситуация в компании. Exadel больше не работает в России. В Беларуси закрылась часть проектов. Из 30 заказчиков, которые работали с нами, 11 уже отказались. Сейчас компания сокращает офисные площади в Беларуси, — сообщил Владимир Черницкий.

В белорусском офисе Exadel ещё осенью 2021 года работало 700+ человек. Сейчас, по словам директора, около 550. При отсутствии проектов сотрудников будут отправлять на бенч на месяц. Если за это время не появится новый проект — увольнять.

Альтернатива — переезд в другие локации. Но для этого нужен хороший уровень английского языка. По словам Черницкого, специалисты из Беларуси высоко котируются в Exadel, «но многие не хотят переезжать».

Сейчас на сайте компании открыто более 100 вакансий для работы в разных странах (Беларуси больше нет в списке локаций).

Ранее Exadel анонсировала масштабное расширение польского офиса (подразделения компании есть в Варшаве, Познани, Белостоке и Щецине). Компания хочет нанять до 2 тысяч человек до конца 2023 года. По словам Владимира Черницкого, «в Польше, а не в Минске теперь будет центр разработки международной компании Exadel».

Международная ИТ-компания Exadel основана в 1998 году. Разрабатывает, тестирует, консультирует и поддерживает проекты клиентов из разных доменных областей: финансы, блокчейн, фондовые биржи, защита информации, здравоохранение, образование и др. В компании работает 1200+ человек. Головной офис Exadel находится в Уолнат Крик (Калифорния, США).

В конце 2019-начале 2020 года компанию Exadel планировал купить EPAM, но сделка в итоге не состоялась. В марте прошлого года американская частная инвестиционная компания Sun Capital завершила сделку по покупке Exadel.

«Высокие риски остаться без работы»

Один из сотрудников Exadel рассказал о настроении в минском офисе компании:

— Люди в недоумении, не знают, что делать дальше. Сейчас работают только те, у кого есть оплачиваемый заказчиками проект. Но клиенты из-за санкций и токсичности отказываются работать с Беларусью. Поэтому, вероятно, других проектов не будет, и высокие риски остаться без работы. Раньше и полгода могли сидеть на бенче, а теперь месяц — и на мороз, если нет проекта. А внутренние проекты отдавать Беларуси не будут.

По словам сотрудника, из Беларуси можно релоцироваться во многие страны, в том числе в Колумбию, «но на длительный срок. А если работник захочет вернуться в Беларусь из другой локации, в офис уже не возьмут».

При переезде «компания выплачивает разовую сумму, которая покрывает расходы примерно на два месяца. Но кто-то может растянуть и на четыре месяца, если снимет комнату и будет кушать по-минимуму. Зарплата в зависимости от локации не меняется. Её пересматривают исходя из текущих достижений. Индивидуальный пересмотр только у джунов».

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