Лига наций: Беларусь сыграла вничью с Казахстаном 11.06.2022, 8:21

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Белорусские футболисты впервые потеряли очки в официальных матчах с этой командой.

Футболисты сборной Беларуси сыграли вничью с командой Казахстана в поединке третьего тура Лиги Наций. Таким образом, подопечные Георгия Кондратьева впервые потеряли очки в официальных встречах со сборной из центральноазиатской страны.

БЕЛАРУСЬ — КАЗАХСТАН — 1:1

БЕЛАРУСЬ: Павлюченко — Бегунов, Хадаркевич, Волков, Юденков (Громыко, 46), Печенин — Седько (Богомольский, 46), Яблонский (к) (Климович, 81), Быков, Эбонг — Бахар (Малькевич, 65).

Запасные: Хаткевич, Плотников, Швецов, Политевич, Шевченко, Бочеров, Гречихо, Подстрелов.

КАЗАХСТАН: Шацкий — Квиров, Малый, Марочкин, Алип, Вороговский (Суюмбаев, 58) — Астанов, Воробаев, Куат (к), Оразов (Жарынбетов, 67) — Аймбетов (Шушеначев, 67).

Запасные: Шайзада, Сейсен, Ерланов, Ахметов, Байтана, Васильев, Досмагамбетов, Габышев, Самородов.

ГОЛЫ: 0:1 — Аймбетов (13). 1:1 — Малькевич (85).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Юденков (42), Куат (88).

Турнирное положение: Казахстан — 7 очков (3 игры), Словакия — 6 (3), Беларусь — 2 (3), Азербайджан — 1 (3).

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