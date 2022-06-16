В Беларуси новые машины стали смехотворно дорогими 6 16.06.2022, 10:59

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Что можно купить за те же деньги из свежей «бэушки»?

Новые автомобили у дилеров еще есть, но переписанные, а затем еще и откорректированные ценники не радуют, пишет abw.by. Взяли наиболее популярные сегменты и их ценовые рамки – какие подержанные автомобили можно купить за те же деньги?

По цене экс-"бюджетников"

Те новые автомобили, которые мы условно называли "бюджетниками", теперь оказываются в ценовом диапазоне от 40.000 до 60.000 рублей (примерно 15.630-23.450$ по текущему курсу). Исключение составляет только более дешевая Lada Granta, но все остальные седаны, хэтчбеки и универсалы сегмента В+ оказываются в указанных выше ценовых рамках.

Судите сами. Hyundai Accent сейчас стоит 43.900-59.900 руб., Kia Rio – от 48.000 до 59.625, родственный кросс-хэтчбек Rio X-Line имеет прайс в диапазоне 57.260-70.270 руб., VW Polo предлагается по цене 50.990-70.290 рублей. Даже Lada Vesta в кузове седан сейчас стоит 39.880-43.550 руб., а остальные ее модификации еще дороже. Уточним, что цены мы брали на сайтах дилеров, ориентируясь на прайс-листы или автомобили в наличии. К моменту публикации эти данные уже могут измениться.

На самом деле до 2014 года эти модели (точнее, их предшественники) примерно так и стоили. Но после стольких лет куда более низких цен нынешние вызывают шок – и заставляют оглядываться в поисках альтернативы.

Любопытно, что в данном ценовом диапазоне оказываются эти же модели, но в возрасте от одного до двух-трех лет. Просто они чуть дешевле новых машин или лучше оснащены. Может быть, для кого-то это и будет аргументом в пользу покупки. Но, наш взгляд, если уж разворачиваться в сторону подержанных автомобилей, то имеет смысл рассмотреть модели классом-двумя выше.

Так, выставив диапазон 14.000-24.000$, вы получаете огромное число предложений самых разных моделей. Попробуем их систематизировать. Если в приоритете год выпуска или стоимость, можно ограничиться гольф-классом. И это будут европейские хэтчбеки или универсалы вроде Ford Focus III и IV, Opel Astra K, Renault Megane IV в возрасте 3-5 лет, возможно, с малолитражными бензиновыми, но скорее с дизельными моторами. Есть и автомобили из CША, например, Honda Civic или VW Jetta.

Если бюджет позволяет или готовы брать чуть более возрастной экземпляр, можно рассматривать модели классом выше, тем более что на рынке полно европейских Ford Mondeo, Opel Insignia, VW Passat, Renault Talisman, Mazda6. Альтернатива – американские Ford Fusion, Chevrolet Malibu, Honda Accord. Здесь самое время уточнить, что мы говорим про автомобили, предлагаемые на белорусском рынке. С пригоном из CША сейчас "все сложно", а вот покупка в Европе нынче вполне реальна.

Ах да, "электрички" в этом ценовом диапазоне тоже вполне возможны. Причем это могут быть как модели вроде Nissan Leaf II и VW e-Golf, так и Chevrolet Bolt или BMW i3.

Дорогие наши "бюджетные" кроссоверы

Новые "кроссы" тоже сильно подорожали. Даже если взять условно доступные переднеприводные версии с 1,6-литровыми "атмосферниками", то, скажем, Hyundai Creta стоит 58.900-79.900 руб., Kia Seltos – от 75.000 до 77.880, Renault Duster – 69.300 рублей. После корректировки цен Geely Coolray со 177-сильным турбомотором, но безальтернативным передним приводом оценивается в 62.815-73.950 рублей. Также в ценовые рамки от 60.000 до 80.000 руб. (23.450-31.265$) попадают начальные версии Geely Atlas Pro, Haval Jolion, Nissan Qashqai и некоторые другие. С полным приводом все гораздо сложнее. Например, теоретически здесь может быть дизельный Renault Duster 1.5 dCi (79.900 руб.). Но, скажем, тот же Atlas Pro и Haval Jolion со всеми ведущими в эти ценовые рамки не вписываются.

Между тем за 24.000-30.000$ на рынке достаточно много кроссоверов в возрасте до пяти лет, даже если принципиально выбирать только полноприводные автомобили. Самые свежие в этом ценовом диапазоне те же "Дастеры", "Креты" и "Атласы", стоимость которых, впрочем, будет приближаться к той же "тридцатке". Если же искать среди более дешевых вариантов, за 20 с небольшим тысяч долларов, то помимо вышеназванных, но чуть более возрастных вариантов можно рассматривать таких "японцев", как Nissan Qashqai II или Mitsubishi ASX и Outlander. Ну а если закрыть глаза на возраст, то среди пятилетних экземпляров есть и Subaru Outback, и Ford Explorer, и даже самые свежие BMW X3 (F25).

Поднять планку

Почем нынче купе-кроссоверы? Geely Tugella стоит 92.140-102.340 руб., Haval F7x – 102.200-115.600, Renault Arkana в версии с 1,3-литровым турбомотором и полным приводом – 104.600 рублей. А какой подержанный купе-кроссовер премиум-бренда можно сейчас взять в районе 40 тыс. долларов?

Примерно в эти деньги выйдет BMW X6 (F16), но лишь 2014-2015 г.в. Более компактный Х4 (F26) будет свежее – 2017 года. А вот Mercedes GLC Coupe и GLE Coupe обойдутся куда дороже, то есть в цену новой Toyota RAV4.

Думаете, шутим? Новый "Рафик" нынче стоит 120.195-164.610 руб., а, например, VW Tiguan – от 100.450 до 160.250. И свежее поколение Hyundai Tucson туда же: от 101.900 до 148.900 рублей! Сколько же тогда стоит Santa Fe? 123.900-169.900. А родственный Sorento – от 119.700 до 188.860. Но при этом более компактный Sportage дешевле многих одноклассников (83.160-127.960 руб.).

Другими словами, "приличный" полноприводный кроссовер сегмента С-SUV обойдется порядка 140.000-155.000 руб. (примерно 54.715-60.580$), а более крупный D-SUV – в районе 160.000-170.000 руб. (62.530-66.440$). И за эти деньги мы получаем…

Ну, например, Tesla Model X или Mercedes GLS (X166). Ладно, это варианты по верхней ценовой планке и из числа автомобилей "по низу рынка". Но намек вы поняли: за эти деньги вполне реально рассматривать к покупке 4-5-летний кроссовер или внедорожник премиум-марки, начиная от Audi Q5 и заканчивая Volvo XC90 второго поколения.

Или же, если не нужен BMW или Mercedes и вас вполне устроит тот же RAV4 или Tiguan не по космической цене, а немного б/у, то вы получаете такую возможность. Например, двухлетнюю Toyota с пробегом до 50 тыс. км вполне реально найти за 35.000-40.000$, Volkswagen может обойтись даже дешевле. И все это значит, что…

Выбор – снова в пользу "бэушки"

Резкое ослабление российского рубля в конце 2014 – начале 2015 года на несколько лет переориентировало белорусов на автомобили из России. Причем интересны стали как раз новые автомобили, которые резко подешевели, притом что в Европе и США цены на подержанные машины остались прежними. Сейчас мы наблюдаем противоположную ситуацию. "Бэушка" не подорожала так стремительно и драматично, как новые автомобили в России и Беларуси, а значит, как минимум она более доступна. Но это только во-первых. Во-вторых, за одну и ту же цену разница между новым и подержанным, но не сильно старым автомобилем в классе, технике, уровне оснащения может быть такой, что смысла в машине из салона нет.

В общем, наступает время "бэушки". Как долго оно продлится, как долго цены будут оставаться такими высокими (или мы будем адаптироваться к ним), будут ли вообще в наличии новые автомобили кроме двух-трех брендов, покажет время.

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