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Женский футбол в Беларуси развился до предела?

  • 17.06.2022, 12:20
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Женский футбол в Беларуси развился до предела?

Некоторые команды не могут собрать полный состав.

Интересный случай произошел в одном из матчей женского чемпионата Беларуси по футболу, пишет tribuna.com.

12 мая «Зорка-БДУ» на своем поле принимали «Бобруйчанку», но не совсем в полном составе.

Ведь на поле вышло всего 10 игроков, а центральный защитник Екатерина Кучинская заняла место в рамке.

Гости так и не смогла нанести ни одного удара в створ, а матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Зорки-БДУ».

На данный момент «Зорка» идет на 3-м месте в чемпионате 23 очками, а «Бобруйчанка» на 8-ом с 6 очками.

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