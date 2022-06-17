В России заметили подбитый ВСУ боевой корабль «Великий Устюг» 10 17.06.2022, 19:51

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Его буксируют Волгой.

Российский ракетный корабль "Великий Устюг", поврежденный ВСУ, был замечен при буксировке Волгой. Его фотографии сейчас распространяются в российских социальных сетях, пишет apostrophe.ua.

В начале весны "Великий Устюг" обстреливал украинские города ракетами «Калибр», но в марте был поражен реактивными системами залпового огня Военно-Морских сил Украины. Корпус и надстройки корабля имеют большое количество пробоин. Кроме того, на корабле отсутствует основная РЛС, снятая для удобства транспортировки речными водными путями.

Из Черного моря его проволокли через Азовское, Дон, Волго-Донской канал в Волгу. Ранее он обратным маршрутом приплыл из Каспийского моря в Черное.

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