В России заметили подбитый ВСУ боевой корабль «Великий Устюг»10
- 17.06.2022, 19:51
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Его буксируют Волгой.
Российский ракетный корабль "Великий Устюг", поврежденный ВСУ, был замечен при буксировке Волгой. Его фотографии сейчас распространяются в российских социальных сетях, пишет apostrophe.ua.
В начале весны "Великий Устюг" обстреливал украинские города ракетами «Калибр», но в марте был поражен реактивными системами залпового огня Военно-Морских сил Украины. Корпус и надстройки корабля имеют большое количество пробоин. Кроме того, на корабле отсутствует основная РЛС, снятая для удобства транспортировки речными водными путями.
Из Черного моря его проволокли через Азовское, Дон, Волго-Донской канал в Волгу. Ранее он обратным маршрутом приплыл из Каспийского моря в Черное.