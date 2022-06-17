закрыть
17 июня 2022, пятница, 23:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые поделились одним из способов добиться долголетия

  • 17.06.2022, 22:04
  • 2,200
Ученые поделились одним из способов добиться долголетия

Специалисты поделились результатами 22-летнего исследования.

По мнению ученых, одним из способов добиться долголетия является адекватный, достаточный сон – благодаря этому снижается количество возрастных заболеваний, пишет healthinfo.ua.

Многие исследования показали, что недостаток сна увеличивает риск развития серьезных заболеваний, включая ожирение, диабет, слабоумие и сердечно-сосудистые патологии – словом, тех возрастных проблем со здоровьем, которые укорачивает человеческую жизнь.

«Отсутствие адекватного сна связано с сокращением продолжительности жизни», - констатируют научные специалисты.

Издание Oxford Academic опубликовало результаты исследования, авторы которого проанализирован сон и смертность с использованием данных 22-летнего наблюдения за близнецами (21 268 близнецов возрастом старше 18 лет). Испытуемые были разделены на группы в зависимости от продолжительности их сна: короткая (менее 7 часов), средняя или повышенная (более 8 часов). Ученые заключили, что существует «сложная связь между сном и смертностью» в тех случаях, когда продолжительность сна является повышенной или, наоборот, слишком короткой.

В частности, недостаточный сон и сон дольше среднего связаны с большее высоким риском возникновения такой возрастной проблемы со здоровьем, как деменция. У долгожителей, в свою очередь, формируется положительная связь между качеством сна, выживаемостью и старением.

«Наше исследование показало, что регулярность режима сна может помочь синхронизировать адекватное выделение гормонов и вместе со здоровым рационом это особенно эффективно способствует снижению сердечно-сосудистого риска и увеличению продолжительности жизни», - резюмировали эксперты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Истинная личина российских боссов
Истинная личина российских боссов Леонид Невзлин
Урок «беллита» для чиновников
Урок «беллита» для чиновников Ирина Халип
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот»
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот» Артем Черников
Коварный остров, летящий в никуда
Коварный остров, летящий в никуда Владимир Халип