Дело Лукашенко пахнет керосином 22 Артем Черников

19.06.2022, 14:23

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Главы предприятий точно понимают, насколько быстрой будет вспышка и догорание экономики.

Соучастие Лукашенко в войне, которую устроил Путин, многократно усилило эффект ранее Введенных против его режима санкций. Потеря рынка Украины в конце февраля, которая до последнего торговала с режимом, вызвало самый настоящий коллапс на предприятиях. Особенно это коснулось нефтехимической отрасли.

Не так давно директор промышленного гиганта нефтехимии «Гродно Азот» Игорь Ляшенко заявил, что иностранные компании отказываются сотрудничать с предприятием. Таким примером стала немецкая фирма «Хемианлагенбау Хемниц ГмбХ», совместно с которой планировалось произвести реконструкцию цеха.

Но в то же время директор не забывает упомянуть о темпах роста экспорта товаров, который, по его словам, составил 120,7%. Ляшенко не сообщает, экспорт каких именно товаров так сильно вырос и каким он будет в рублевом эквиваленте. Возможно, что в очередной раз к росту экспорта приписали повышенный спрос на удобрения во время посевной, для внутреннего пользования, ведь речь явно шла о первом квартале, а не о долгосрочных контрактах.

По его логике, завод продает удобрения в колхозы страны. Да, по себестоимости, но, тем не менее, продает же. Поэтому подобный мифический рост в итоговом балансе года снова может оказаться отрицательным относительно чистой прибыли. Как и в 2020 году, когда целый год нам кричали о ростах производства и экономическом процветании предприятия, а по итогам года чистый убыток составил 85 миллионов рублей. Стоит отметить, что тогда не просто было мирное время, а даже полноценные санкции не были введены.

В то же время чистая прибыль на Минском Тракторном Заводе (МТЗ) стократно снизилась, что удивительно. МТЗ является одним из валообразующиих предприятий нашей страны, основным покупателем которого является Россия. Неужели Путин заставляет Лукашенко поставлять продукцию завода, бесплатно для его страны?

Очевидно, что эта схема работает практически на каждом предприятии и является своего рода «газетой для Салазара». Но в это время руководители предприятий точно понимают, насколько быстрой будет вспышка и догорание луканомики. Это как пожар за закрытой дверью — внутри все выгорает, а затем следует полный обвал конструкции.

Любые мифические прогнозы о росте производительности, импортазамещении и тем более ослаблении санкций являются всего лишь мечтами лукашистов, но вряд ли они понимают причину болезни экономики и пытаются разобраться с последствиями. Скорее, тушат пожар керосином. Им просто нужно вспомнить, из-за кого ввелись санкции. Кто потерял мировой рынок? Кто поругался со всеми соседями и стал международным изгоем? Ответ очевиден.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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