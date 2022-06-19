Над белорусскими пляжами летают вертолеты с громкоговорителями 6 19.06.2022, 13:09

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В чем дело?

На этих выходных белорусские спасатели впервые проводят рейды по местам купания и зонам отдыха. На трех вертолетах сотрудники МЧС проверили 72 водоема и установили 21 несанкционированный пляж, пишет оnliner.by.

При помощи громкоговорителей они предупреждают об опасности, просят не употреблять алкоголь на воде, следить за детьми.

Первые облеты прошли вчера, в субботу. Работали спасатели в Витебской и Минской областях. Сегодня тоже летают.

Заодно специалисты следят и за ситуацией в лесах: с вертолета пожар можно заметить на начальной стадии.

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