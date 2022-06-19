Озвучены самые высокие зарплаты белорусских хоккеистов 3 19.06.2022, 17:24

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На первом месте — натурализованный американец.

Издание «Спорт-Экспресс» опубликовало список из 160 самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ. Zerkalo.io рассказывает, какие игроки с белорусским паспортом в него попали и сколько денег они заработают. Не будем забывать о белорусах в НХЛ, наверняка зарабатывающих еще более высокие суммы.

Самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ, представляющим сборную Беларуси, стал натурализованный американец Ник Бэйлен, играющий за «Трактор». Защитник заработает 956 тысяч долларов — это 25-е место по лиге.

Защитник СКА Степан Фальковский получит 526 тысяч долларов — 120 место в рейтинге.

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель заработает 474 тысяч долларов — 133 место в рейтинге.

На банковские счета защитника московского «Динамо» Кирилла Готовца и его одноклубника, нападающего Максима Сушко упадут по 438 тысяч долларов. 134 место в лиге.

Кроме того, нападающий ЦСКА Павел Карнаухов получит 615 тысяч долларов (87 место). Но этот уроженец Беларуси выступает за сборную России.

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