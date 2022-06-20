Для чего нужно пить свекольный сок? 6 20.06.2022, 12:02

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Ваше сердце скажет «спасибо».

Согласно новому исследованию британских ученых, ежедневный стакан свекольного сока может уменьшить проблемы людей с ишемической болезнью сердца, которая является самой частой причиной сердечных приступов и смерти как мужчин, так и женщин во всем мире, пишет «Популярная механика». Подверженные заболеванию имеют более низкий уровень оксида азота, который естественным образом вырабатывается организмом и имеет жизненно важное значение. Помимо своей роли в регулировании артериального давления, свекольный сок обладает важным противовоспалительным действием.

Свекла животворящая

«Воспаление как таковое в организме жизненно важно для его защиты от травм и инфекций», — говорит доктор Асад Шаббир, научный сотрудник Лондонского университета королевы Марии, который руководил исследованием. Однако, отмечается, у людей с ишемической болезнью сердца постоянное воспаление может усугубить образование корок на артериях, ухудшив их состояние и увеличив риск сердечного приступа.

Эксперимент

Команда ученых изучила 114 здоровых добровольцев. Из них 78 получили вакцину против брюшного тифа, чтобы временно усилить воспаление в их кровеносных сосудах, а 36 получили крем, чтобы создать небольшой волдырь на коже и вызвать локализованное воспаление. Добровольцы выпивали по 140 мл свекольного сока каждое утро в течение семи дней.

Половина пила сок с высоким содержанием нитратов, а другая половина пила сок, в котором нитраты были удалены. В группе, получившей вакцину против брюшного тифа, у тех, кто пил богатый нитратами свекольный сок, были более высокие уровни маркеров оксида азота в крови, моче и слюне по сравнению с теми, кто употреблял сок с удаленными нитратами.

Итог

«Наше исследование показывает, что ежедневный стакан свекольного сока может быть одним из способов пополнения нашего рациона неорганическими нитратами, которые помогут остановить вредное воспаление», — указал доктор Шаббир.

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