Выживших срочников с крейсера «Москва» отправляют против Украины на устаревшем корабле «Ладный» 12 21.06.2022, 11:32

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Судно непригодно для военных походов.

Родители моряков крейсера "Москва" рассказывают, что их детей снова хотят отправить на войну против Украины. Сейчас срочники находятся на сторожевом корабле "Ладный", который не очень пригоден для походов.

Об этом сообщает "Новая газета. Европа".

Как пишет издание, ссылаясь на обращение родителей моряков в "военную прокуратуру" Севастополя, в Комитет солдатских матерей и к уполномоченному по правам человека, те жалуются, что моряков хотят 30 июня снова привлечь к участию в так называемой "спецоперации".

В обращении также говорится, что сейчас на "Ладном" удерживают 49 срочников из крейсера и многие из них не хотят снова участвовать в военных действиях.

При этом сам сторожевой корабль, указывают авторы обращения, находится в эксплуатации более 30 лет и нуждается в ремонте.

Указано, что родители срочников требуют не отправлять их сыновей, которых после потопления крейсера обещали перевести на сушу, снова в зону боевых действий.

"Наши дети, военнослужащие срочной службы, уже были неправомерно вовлечены в "СВО" на крейсере "Москва", получили боевые психические травмы в результате катастрофы. Мы считаем недопустимым новое привлечение к участию в боевых действиях тех, кто пережил психологически травмирующее ситуацию", - пишут родители российских солдат.

Потопление "Москвы"

Напомним, 13 апреля стало известно, что украинские военные нанесли ракетный удар по Москве. Это именно тот корабль, который участвовал в штурме острова Змеиный и был послан украинским пограничником.

Как информировали в СМИ, количество экипажа "Москвы" составляло от 416 до 680 человек. Подавляющее большинство из которых погибли.

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