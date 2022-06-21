Хаббл сделал потрясающий снимок гигантского скопления галактик 21.06.2022, 17:08

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Оно настолько массивно, что искажает пространство-время.

Совсем недавно Хаббл представил миру новое фото, запечатлев массивное скопления галактик, известное как Abell 1351, пишет BGR.

Что сразу бросается в глаза, так это яркие вспышка света, которые, по мнению Европейского космического агентства, являются далекими галактиками. Они так выглядят из-за гравитационного линзирования. Гравитационная линза — массивное тело, изменяющее своим гравитационным полем направление распространения электромагнитного излучения, подобно тому как обычная линза изменяет направление светового луча.

Abell 1351 находится в созвездии Большой Медведицы в северном полушарии. Скопление настолько массивно, что оно искажает пространство-время.

Это восхитительное астрофизическое явление, которое мы часто видим на фотографиях, сделанных Хабблом и другими космическими аппаратами. И в данном случае оно дает нам представление о том, с каким массивным скоплением галактик мы имеем дело. В том числе и о том, как распределена его масса.

Массивные скопления галактик вызывают два типа гравитационного линзирования: мощное и слабое. При мощном линзировании гравитация скопления сильно искажает свет, в то время как при слабом лишь незначительно.

Астрономы используют типы линзирования для того, чтобы определить, как галактика распределила свою массу. Это предоставляет больше информации о таких скоплениях, как Abell 1351.

Узнав больше о скоплениях галактик, астрономы смогут получить больше данных о гравитационном линзировании. Кроме того, эти краткие взгляды на нашу Вселенную могут дать нам больше информации о бурной эволюции галактик. Вопрос о том, как сформировалась Вселенная и как образовались новые галактики, давно является предметом спора для астрономов.

Наблюдая за массивными скоплениями галактик, подобными Abell 1351, мы можем начать узнавать больше о том, как и почему эти скопления образуются и какую роль играют эти гигантские небесные тела в нашей Вселенной.

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