Нейросеть впервые создала обложку для глянцевого журнала 3 22.06.2022, 15:50

Задание для программы дала команда журнала Cosmopolitan.

Нейросеть DALL-E 2, которая создает картинки по текстовым описаниям, впервые нарисовала обложку для печатного издания. Задание для нейросети дала команда журнала Cosmopolitan.

Редакция журнала, члены исследовательской лаборатории искусственного интеллекта OpenAI и цифровой художник Карен Чен опробовали технологию по разным запросам. Это "женщина в серьгах, которая является порталом в другую вселенную", "модница крупным планом в стиле фильмов режиссера Уэса Андерсона" и "рука молодой женщины с лаком на ногтях, держащей коктейль Сosmopolitan".

В результате была выбрана обложка на тему "широкоугольный снимок с нижнего ракурса астронавтки со спортивным телосложением, идущей в камеру на Марсе в бесконечной вселенной, в стиле цифрового искусства". На создание картинки у нейросети ушло всего 20 секунд.

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