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Шольц выступил против «продиктованного мира» для Украины

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  • 22.06.2022, 22:08
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Шольц выступил против «продиктованного мира» для Украины
Олаф Шольц

Только Украина решит, что ей подходит.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что только Украина имеет право принимать решение о своем будущем и высказался против договоренностей за спиной Киева. Об этом Шольц написал в своем микроблоге Twitter.

"Украина – и только Украина – решает, что им подходит. Ничего об Украине без Украины! Мы далеки от переговоров, потому что Путин верит в продиктованный мир. Тем важнее, чтобы мы неукоснительно держались курса" – утверждает политик.

Он также подчеркнул, что ЕС, НАТО и G7 на ближайших саммитах должны продемонстрировать, что демократии мира вместе стоят в борьбе против империализма Путина.

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