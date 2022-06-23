«Это выглядит так, будто пацанов готовят на фронт» 6 23.06.2022, 11:55

3,282

Зачем детям в школьных лагерях раздают оружие?

Евгения из Жодино возмущена тем, что ее 9-летнему ребенку в пришкольном лагере дали в руки оружие. Егор из Борисова считает, что военные навыки старшеклассникам пригодятся, когда надо будет выступить против режима. Жодинец Александр думает, что старшеклассники команды школьного военрука всерьез не воспринимают.

Читатели express.by обсуждают видео о том, как школьников во время летних каникул учат ходить строем и выполнять команды. Два ролика были записаны с разницей в пару дней рядом с одной из школ Борисова.

Евгения, Жодино

– Я отдала ребенка в пришкольный лагерь, думала, девочку будут развлекать, чему-то учить, она будет оздоравливаться и вообще – просто будет под присмотром. А их в военную часть потащили, оружие им дали. Ребенку только 9 лет! Сколько такого оружия убило детей в Украине! Это ужас! А, главное, они все это сфотографировали и выложили в интернет. И ни о чем не спросили родителей! Ребенок – собственность государства? С ним можно поступать, как кому-то вздумается? Я приняла решение уехать и Беларуси.

Виктор, Жодино

– Не знаю, что лучше – пустить на такие занятия сына или нет, даже если будут неприятности от отказа в этом участвовать. Война – вот к чему готовят этих детей. Может очень самоотверженные родители согласны жертвовать своими детьми, и готовят их к этому? Чтобы самому искать правду, надо научиться думать. А это, постоянно маршируя, трудно сделать. И нам постоянно рассказывали, с детства, про угрозу НАТО, а мне ведь далеко за 40 лет. Из моего советского детства: у нас собирали автомат и маршировали даже девочки.

Александр, Жодино

– Посмотрел это видео и вспомнил свои уроки НВП, где научился собирать-разбирать автомат, маршировать, уши не сворачивать, слушая юморок военрука. Воспитание, где ребенок учится выполнять команды и не думать, нравится их родителям. «Дисциплина – главное, сынок. Вот пойдешь в армию, узнаешь», – говорил мой отец, «Мужчина растет!» – говорили мои бабушки и дедушки. А мое ощущение – от этих уроков я получил больше пофигизма. Там, среди пацанов, такой ржач идет, наверное. Они, скорее всего, прикалываются и всерьез не воспринимают военрука. А если и воспринимают, то это самые простые ребята, у нас тоже такие были. Из моего класса те, кто пошел в военные, уже просто спились, и они никогда не знали свободы.

Егор, Борисов

- Сейчас, во время войны, это выглядит так, будто этих пацанов готовят на фронт. Я не исключаю, что так и задумано. Ведь им еще и мозги промывают о том, что Украина и НАТО готовятся напасть. Собственно, в Беларуси сейчас из всех утюгов звучит про возможную войну. Но, с другой стороны, если у ребят есть мозги, то все будет хорошо. Увидеть, как все это устроено в армии, сделать выводы самому – очень важно. Если учат не только маршировать, если школьники получают еще и навыки военные и, в случае войны, смогут применить их против режима, то это даже хорошо.

Ксения, Жодино

– В моем детстве, кажется, не было такой агрессии в школьных лагерях. Мы просто играли, пели, соревновались в спорте, дискотеки у нас были, концерты и танцы. Сейчас я не знаю, чем в лагерях занимаются, но если учат строем ходить – то это ужас. Неужели детям и родителям это нравится?

Валентина, Борисов

– Я ненавидела лагеря – и школьные, и загородные. Меня туда отправляли, но я все время хотела домой, к маме. Не помню, чтобы мне было там интересно, поэтому свою дочь я всегда перед каникулами спрашиваю, хочет ли она в пришкольный или загородный лагерь, и она всегда говорит – «нет». Не знаю, чем руководствуются родители, которые почти не видят своих детей во время учебного года.

Полина, Жодино

– В школе после выборов все похоже на лагерь, и там агрессия, и пустые глаза учителей. Кто-то просто «прилег» под администрацию, а кто-то думает, что так и надо, и мы живем в самой лучшей стране. Нет ничего нелепее войны. Нет ни одного оправдания ей. И нападение России на Украину – преступление ее президента и народа. Поэтому я считаю маразмом любую новость, любой факт, который «объясняет» эту войну или оправдывает. «Белоруссия» – соагрессор, ее правитель – преступник, вместе со своими пропагандистами, прикорытными, вместе с теми, кто «ну вы же понимаете». А также с теми родителями и учителями, которые «объясняют» детям, что война нужна или может быть.

Вероника, Минск

– Мой муж срочную служил в Лядищах, в Борисове. Когда он пришел из армии, рассказывал анекдот, который и характеризовал все его впечатления.

«Штатский говорит военному:

– Вы, военные, вообще-то неплохие ребята, только тупые какие-то...

– А если вы, штатские, такие умные, то почему строем не ходите?»

Вот я и думаю, что страна, где столько военных и милиции, уже ходит строем. Просто этих детей удалось снять на видео, а то, как это делаем мы, не так видно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».