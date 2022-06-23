Белорусам-дальнобойщикам будут выдавать визы прямо в Польше 23.06.2022, 17:23

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Это касается водителей, работающих на польские фирмы.

Сейм Польши в четверг одобрил закон, вносящий поправки в законодательство о транспорте. Среди прочих одобрена и поправка о выдаче виз гражданам Беларуси, которые работают водителями в польских транспортных фирмах, занимающихся грузоперевозками. В скором будущем им начнут выдавать визы прямо на территории Польши — выезжать в Беларусь и оформлять новую визу там не придется, сообщает zerkalo.io со ссылкой на pravo.pl. А пока что для многих из них продлеваются сроки действия уже выданных документов.

Эту поправку депутаты предложили прямо перед финальным голосованием. Ее одобрение связано с большой нехваткой водителей в Польше — на этом фоне польские власти не хотят лишиться ни одного белорусского водителя, объяснил замминистра инфраструктуры Рафал Вебер.

— Мы хотим, чтобы весь этот процесс происходил в Польше, чтобы водителям не приходилось возвращаться для получения новых виз в Беларуси, потому что у нас нет гарантий, что они из той Беларуси вернутся. А дефицит водителей очень большой. Поэтому хотим таким быстрым способом эту норму ввести. Она важна для транспортной безопасности Польши, особенно теперь, когда будут увеличиваться объемы перевозки через Польшу автотранспортом различного сырья и товаров из Украины, — объяснил чиновник.

В поддержку закона проголосовали 439 польских депутатов, лишь пять были против и пять воздержались. Теперь закон будет передан в Сенат. После принятия те поправки, которые касаются дальнобойщиков-белорусов, вступят в силу сразу же.

Так, согласно поправке, для водителей-белорусов, работающих на польские фирмы, у которых уже на осень (1 сентября 2022 года и позже) выпадает последний день срока действия национальной визы (либо срока пребывания по визе) или же последний день их разрешения на временное пребывание, эти сроки автоматически продлеваются до 31 декабря 2022 года. Продленная виза будет давать право на пересечение границы в целях грузоперевозки. Наклейки, которые свидетельствуют о продлении визы, будут выдавать власти воеводств.

Если согласно своим документам водитель-белорус должен был по их окончании выехать с территории Польши 1 сентября 2022 года и позже, этот срок для него продлевается до 24 августа 2023 года.

Также продлевается действие выданных водителям-белорусам карт пребывания, польских удостоверений личности иностранца, документов «согласие на временное пребывание» (zgoda na pobyt tolerovany): если их последний день действия выпадает на срок от 1 сентября этого года, они продлеваются до 24 августа 2023-го. При этом по продленным картам пребывания нельзя будет выезжать за пределы Польши. Также до 24 августа 2023 года будет считаться легальным пребывание в Польше по шенгенским визам и иным документам, выданным Польшей и другими странами Шенгена и позволяющими пересекать границу, а также в рамках безвизового движения, если срок пребывания по этим документам оканчивается 1 сентября 2022-го и позже, а само пребывание началось раньше.

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