Фридман: Лукашенко выдернули в Москву обсуждать важные и неприятные вещи 24.06.2022, 8:53

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Александр Фридман

фото: Еврорадио

Кремль хочет ответить на «литовский вызов» с помощью белорусского диктатора?

Политолог Александр Фридман рассказал «Филину» о возможных причинах неожиданного визита белорусского правителя в Россию, о новых потенциальных горячих точках Восточной Европы.

— В последнее время часто звучит тема возможного удара по Украине с территории Беларуси. Одновременно тревогу вызывает конфликт Литвы и России. Военный эксперт Егор Лебедок считает, что прибалтийские страны могут стать следующими целями Путина. Готов ли Кремль пойти на такой шаг?

— От сегодняшней России можно ожидать чего угодно. Если мы будем рассуждать рационально, то это совсем не то, что ей сегодня нужно. У нее есть серьезные проблемы в Украине, где Кремль не достиг своих целей. Можно ли начинать что-то новое, если ты не сделал свое дело в Украине?

Но это если мыслить рационально, а это не про сегодняшнюю Россию. Есть вызов со стороны Литвы, принципиальная позиция Вильнюса, принципиальное нежелание выполнять какие-то условия и приказы из Москвы. И в таких условиях, исходя из собственной логики, российское руководство должно действовать.

Согласно этой логике, оно должно ответить. Если этого не сделать, не ответить, не поставить Литву на место, то кто они такие вообще, если не могут справиться с литовцами?

Динамика эскалации такая, что какие-то события могут произойти и на литовском направлении, если не на прибалтийском вообще. Хотя, скорее всего, на литовском.

Ситуация выглядит так: Литва ввела в отношении Калининграда санкции, в этом нет какой-то самодеятельности, Вильнюс руководствуется решениями ЕС. Со стороны России прозвучал ультиматум. Литовцы его проигнорировали и лишь усилили санкции.

Сегодня Россия сама себя загнала в угол, она должна что-то предпринять.

И в этом ключе я бы рассматривал сегодняшний визит Александра Лукашенко в РФ.

Конечно, они будут обсуждать и украинскую тему, безусловно. Но мне кажется, что тема Литвы в взаимоотношениях Беларуси и России более важная, чем украинская. Так как различные карательные мероприятия против Литвы Кремль вынужден проводить через белорусскую территорию. Ведь у них общая граница есть только на территории Калининградской области. И Беларусь тут нужна Путину.

Конечно, Лукашенко понимает, что ему дополнительные конфликты с Западом не нужны. Речь ведь идет не про Украину, а про страну НАТО, про страну Евросоюза. Это качественно иной уровень и это вовсе не то, что ему нравится. Это первый момент.

С другой стороны, у него уже открыт счет с Литвой. Он ведь считает, что Вильнюс играет ключевую роль в белорусских демократических протестах. У него есть желание отомстить, что также нужно учитывать. Лукашенко ведь также часто руководствуется не рациональностью, а эмоциями.

— Готово ли НАТО к такому развитию событий? Будут ли страны альянса защищать Литву?

— Это самый интересный вопрос. Посмотрим на заявления российских руководителей, руководства НАТО, США, а я бы особенно подчеркнул немецкие заявления, так как подразделения бундесвера находятся в Литве, немецкий контингент здесь будет увеличен.

Заявления сделаны и с европейской стороны, и с американской, и со стороны НАТО. Это один уровень. Но будут ли они оборонять Литву в случае чего-то чрезвычайного, прямой агрессии? На это нужно надеяться. Они должны это делать, но будут ли — это уже другой вопрос.

Теоретически этот вопрос обсуждается в НАТО с 2014-го, с момента аннексии Крыма: что будет, если Россия сделает нечто подобное с небольшой страной, которая входит в НАТО? Вроде Литвы, Латвии или Эстонии.

Начнет ли НАТО войну с Россией в таком случае?

В военном смысле надо понимать, что у Кремля есть возможности захватить эти страны. Это значит, что их придется отвоевывать. И тогда это уже настоящая война.

Готовы ли страны НАТО воевать в случае, если будет захвачена одна из прибалтийских стран? Будем надеяться, что да.

Но кто даст гарантию, что это не будет атомная война? Готовы ли эти страны вести такую войну — этот вопрос остается открытым.

— Россия крайне нервно реагирует на попытки бывших советских стран интегрироваться с Европой. Стоит ли ждать неприятностей Молдове, которая в эти дни, скорее всего, получит статус кандидата на вступление в ЕС?

— Москва воспринимает получение Киевом и Кишиневом кандидатского статуса как враждебный шаг. Соответственно, будут экономические, политические, какие угодно ответы на это. В Молдове есть проблема Приднестровья, это точка, которая может стать горячей.

Сегодня в Восточной Европе много горячих точек, и их будет все больше и больше. Молдова оказалась в очень непростом положении, тем более что руководство страны предпринимает определенные меры против российской пропаганды, что в России воспринимается очень негативно.

— То есть Молдове также нужно готовиться к возможным неприятностям?

— Кишинев готовится. Ему пообещали помощь, оружие. У Молдовы положение в каком-то смысле более благоприятное. Рядом Румыния, входящая в НАТО, которая не останется в стороне, если что-то случится. И этот румынский фактор в Кремле должны учитывать.

Все же, я считаю, что литовское направление сейчас более важное.

То, как Лукашенко выдернули в Москву, а я не думаю, что он так уж хотел туда лететь, да еще на три дня, значит, что там будут обсуждаться важные и, наверное, неприятные вещи.

Речь идет о том, как Беларусь будет использоваться в этих российских авантюрах. Лукашенко это может и не особо нравиться, но на него будут давить. Что получится в итоге, увидим.

Кремлю нужно отвечать на литовский вызов, и ему нужен для этого Лукашенко.

В Москве даже не желают ждать. Путин же на следующей неделе должен был приехать в Гродно. Я посмотрел заявления Пескова, Лаврова, других российских чиновников. Они угрожали Литве, а сегодня взяли паузу, никаких заявлений в ее адрес не было. И одновременно Лукашенко находится там.

Я думаю, они с ним разговаривают и разрабатывают варианты, как можно действовать в отношении Литвы.

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