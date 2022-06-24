Пранкер, который «дрессировал» белорусских педагогов, вышел на российские просторы 24.06.2022, 9:17

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И снова успешно.

Белорусский пранкер Влад Бохан, который перед недавним «референдумом» в Беларуси стал известен тем, что рассылал от имени государственных организаций в школы требования коллективно сниматься с провластными лозунгами и символикой и присылать ему на электронную почту отчеты, провел тот же финт с российскими педагогами. И снова успешно.

Бохан, который уехал из Беларуси от политического преследования и сейчас живет в Польше, прислал на этот раз письмо в школу подмосковного города Клин. В письме он потребовал провести акцию «Труд освобождает» от имени «регионального отделения партии «Единая Россия» и прислать фотоотчет. Эффект был тот же, что и в Беларуси: на следующий день Бохан получил снимки.

Сам Влад свою акцию розыгрышем не считает: «Это не пранк, потому что цель пранка — смех. Это же — акция, которая разоблачает страшную и абсурдную иронию действительности, которая произошла вокруг нас», — написал он.

С ним можно согласиться хотя бы потому, что фразы «Один народ, одна нация, один правитель» и «Труд освобождает» — отнюдь не случайные. Их (Ein Volk, ein Reich, ein Führer и Arbeit macht frei) активно использовали в своей пропаганде немецкие нацисты. Фразу Arbeit macht frei они среди прочего цинично писали и на воротах многих концлагерей, в том числе тех, где массово уничтожали ни в чем невиновных людей. Но даже у педагогов в стране, где много лет распространен официозный масштабный культ «Великой Отечественной войны», никаких ассоциаций и параллелей в связи с этим не возникает.

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