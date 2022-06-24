Мятежный юг 2 24.06.2022, 11:57

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Как украинские партизаны в Херсонской и Запорожской областях стали символом сопротивления.

Утреннюю субботнюю тишину в захваченном Россией Херсоне нарушает звук мощного взрыва. За рулем взорванного автомобиля сидел Евгений Соболев, местный чиновник, поддерживавший российские войска. Местные жители считают, что взрыв — дело рук украинских партизан.

И это не единственная их акция, направленная против тех, кто сотрудничает с Россией. Как юг Украины смог стать центром партизанского движения? Рассказывает журналист Олег Черныш, BBC News Украина.

Большую часть украинского юга российские войска захватили достаточно быстро: за пару недель в конце февраля — начале марта. Херсон, Бердянск и Мелитополь, за исключением отдельных очагов, пали без существенного сопротивления.

Большая часть проукраински настроенных местных жителей в один момент оказалась в оккупации с минимальными шансами для безопасного выезда на подконтрольные Киеву территории.

Период еженедельных патриотических митингов в захваченных городах довольно быстро прошел: российские военные пришли к выводу, что налаживание отношений с местными жителями более эффективно будет заменить грубой силой. Начались задержания и аресты активистов, журналистов, участников АТО и общественных деятелей.

В ответ украинское подполье перешло в режим партизанской борьбы. Основными мишенями становились коллаборанты — те, кто пошел на сотрудничество с россиянами в Херсонской и Запорожской областях.

«Херсонские мстители»

Карьере уроженца Новой Каховки Евгения Соболева можно было бы позавидовать. В 2018 году он, тогда еще 32-летний капитан внутренней службы, возглавил одно из крупнейших тюремных учреждений страны — Северную исправительную колонию № 90 в Херсоне.

Несмотря на ряд выговоров и приказов об увольнении, он смог удержаться на должности с небольшими перерывами вплоть до начала 2022 года.

Еще в конце января он проводил публичные встречи и фотографировался с мэром Херсона Игорем Колыхаевым и областным главой Геннадием Лагутой, а уже через полтора месяца они оказались по разные стороны фронта.

Колыхаев и Лагута были вынуждены бежать из областного центра от российских войск, а начальник местной колонии пошел на сотрудничество с российскими властями.

Как утверждают украинские власти, Соболев разрешил российским солдатам разместить на территории колонии продуктовый склад, медпункт и базу для отдыха. А заключенных начальник учреждения заставил ремонтировать российскую военную технику. Он также активно помогал российским силовикам с контактами других местных чиновников.

За свои труды Соболев получил от российской администрации должность начальника областного управления службы исполнения наказаний.

Подрыв его автомобиля утром 18 июня произошел на парковке в центре Херсона. Взрывчатка была установлена на дереве и сдетонировала, когда машина проезжала мимо.

По сообщениям российских государственных СМИ, пострадавшему тюремщику удалось выжить, но он госпитализирован с тяжелыми травмами. Корреспондентам Би-би-си Украина не удалось связаться с Соболевым: его телефон «вне зоны», а в соцсетях он последний раз был 17 июня — накануне покушения.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань считает подрыв машины Соболева работой украинских партизан, проведенной совместно с вооруженными силами Украины. Самого пострадавшего он называет «коллаборантом высшего звена».

Первые месяцы херсонцы проявляли свое сопротивление иначе, вспоминает Хлань.

«Сначала движение сопротивления было таким — люди просто выходили на проукраинские митинги, развешивали флаги. А сейчас начало действовать уже более организованное движение, которое координируется ВСУ», — рассказывает он BBC News Украина.

По его данным, херсонцы активно передают украинской армии данные о складах боеприпасов, маршрутах движения и местах дислокации российских военных и сотрудничающих с ними местных чиновников.

Подрыв российского склада с боеприпасами в Новой Каховке 14 июня он называет одним из последних результатов такого сотрудничества. Другой пример — в начале июня в Херсоне партизаны взорвали военный автомобиль с четырьмя россиянами-офицерами.

Би-би-си не удалось найти подтверждение этой информации в российских официальных источниках.

Из последних новостей — покушение на главу Чернобаевки в Херсонской области Юрия Турулева утром 22 июня. Взрыв прогремел, когда автомобиль с чиновником проезжал по улице.

Турулев заявил, что все живы, а в результате инцидента пострадала лишь машина. Турулев получил осколочные ранения и легкую контузию — об этом он сообщил в эфире телеканала «Вести Крым».

Еще одна партизанская деятельность, согласованная с украинскими военными — это расклеивание по всему Херсону листовок с угрозами. Сергей Хлань говорит, что подобные акции, последняя из которых прошла в день России 12 июня, существенно влияют на моральное состояние российских войск и их соратников.

«Мелитопольский феномен»

До войны небольшой город Мелитополь на юге Запорожской области был известен разве что тем, что каждое лето становился столицей украинской черешни. Две основные достопримечательности — военный аэродром и воинская часть.

Как сообщили Би-би-си местные жители, солдаты из этой воинской части успели эвакуироваться за пару часов до прихода россиян, и Мелитополь российские войска взяли фактически без боя.

Однако территория на несколько десятков километров вокруг города стала настоящим эпицентром украинского партизанского движения.

Даже на картах боевых действий иностранные аналитические центры обозначают Мелитопольский район как область, где российские войска не имеют полного контроля за ситуацией и где чрезвычайно активно движение сопротивления.

А американский Институт изучения войны неоднократно упоминал в своих отчетах, что именно массовая деятельность украинских партизан не позволяет России воплотить в жизнь все планы по присоединению захваченных территорий юга.

За последние два месяца украинские силы смогли провести здесь несколько диверсий. 29 мая и 12 июня прогремели взрывы в центре Мелитополя у зданий представителей оккупационных властей. А 18 мая стало известно о повреждении бронепоезда российских войск и железнодорожных путей.

Мэр Мелитополя Иван Федоров, после российского плена вынужденный покинуть город, говорит, что последние 8 лет в Мелитополе формировался проукраинский актив.

Мэр Мелитополя Иван Федоров

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«То, что они сознательно идут на такое сопротивление, должно показать нежелание жить под российской оккупацией. Конечно, это влияет и на сплоченность нашего сообщества, объединение как спецслужб, так и сил сопротивления, и общественного движения», — объясняет он BBC News Украина.

Именно тесной координацией между спецслужбами и партизанами он объясняет успех ряда операций на оккупированной территории. Одна из самых больших — подрыв железнодорожного моста возле села Акимовка 28 апреля.

Этот путь россияне использовали для подвоза боеприпасов и техники из аннексированного Крыма на линию фронта в Донбассе.

«Первое и главное — партизаны отвлекли усилия россиян от боев на линии разграничения (в Донбассе, — ред.) и переключили их на поиски диверсантов на территории города Мелитополя», — объясняет важность этого события Федоров.

Второе — украинцам удалось приостановить поставки российских войск и поломать им логистику.

«Третье — это, конечно, психологическое давление. Российские военные видят, что им здесь не рады, они демотивированы», — говорит мэр города.

Успешные операции украинского подполья вызвали злобу со стороны россиян. По словам мэра Мелитополя, в поисках диверсантов российские силовики начали массово задерживать граждан за малейшее проявление проукраинской позиции.

Сейчас таких задержанных уже более 500 человек, говорит Иван Федоров.

Организованные партизаны

Чем еще примечательна операция по подрыву моста у Мелитополя? Украинские спецслужбы впервые прямо взяли на себя ответственность за эту диверсию на оккупированной территории.

Силы спецопераций — новый вид войск, созданный в 2016 году — сообщили, что именно они уничтожили этот важный инфраструктурный объект на юге.

«Разрушенный мост — результат работы группы движения сопротивления ССО Украины», — сказано в сообщении командования сил спецопераций.

Понятие «движение сопротивления» возникло в украинском законодательстве только в этом году. Ранее партизанская деятельность на оккупированных территориях не имела четкой юридической базы, и граждане сотрудничали с украинскими спецслужбами на свой страх и риск.

Но в этом году такая деятельность была узаконена Верховной Радой. За движение сопротивления теперь отвечает исключительно командование сил спецопераций. Теперь они работают над внедрением своих агентов на оккупированные территории, организуют им прикрытие и выдают боеприпасы и оружие.

Бывший руководитель партизанской ячейки в Луганской области Владимир Жемчугов объясняет, что большинство удачных операций украинские диверсанты проводят именно в координации с ССО.

Сам он в 2014—2015 годах смог провести более десятка подрывов железнодорожной инфраструктуры на оккупированной территории Луганской области, пока не получил тяжелые травмы и не попал в плен. Высвободить его удалось осенью 2016 года. На родине Жемчугова наградили званием героя Украины.

«Партизанское движение сопротивления условно делится 60% на 40%. Большая часть — это работа спецназовцев, организованная силами спецопераций ВСУ, а 40% — это действия проукраински настроенного местного населения», — рассказывает он BBC News Украина особенности этой специфической деятельности.

Самостоятельные действия местного населения могут проявляться в поджогах домов коллаборантов, в нападениях с ножами на вооруженных российских военных. Эти действия партизан имеют скорее эмоциональную окраску и направлены на то, чтобы запугать, продемонстрировать российским силам свое негативное отношение.

Чтобы уничтожить партизанское движение, россияне устраивают массовые облавы.

«Я знаю много примеров, когда российские спецслужбы находили эти партизанские ячейки или их лидеров (на юге Украины, — ред.). — говорит Владимир Жемчугов. — Они все оказывали вооруженное сопротивление. К сожалению, большинство из них погибли с оружием в руках. Но никто из них не сдался».

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