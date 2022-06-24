Генерал СБУ назвал главную цель для Вооруженных сил Украины 24.06.2022, 21:15

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Виктор Ягун убежден, что Украина сумеет переломить ситуацию и сломить врага.

Харьковское направление является самым сложным и важным для Украины в войне против России. Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун убежден, что усилия нужно сконцентрировать именно на этом направлении, пишет "Сегодня".

"Самая сложная ситуация сейчас в Харьковской области, потому что Харьковская область - это ключ к победе на востоке", - сказал Ягун.

По словам генерала, если Украина сумеет переломить ситуацию и сломить врага, перейдя через Северский Донец и форсируя Печенежское водохранилище, поставки вооружения изюмской группировки россиян будут перекрыты. Тогда, добавляет он, у врага все может "посыпаться".

"И это реально может помочь нам освободить всю Харьковскую область и выйти к границам РФ в Луганской области", - добавил он.

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