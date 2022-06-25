«Зарплата в семь раз меньше ковидной» 5 25.06.2022, 9:34

5,748

Как власти обманули белорусских медиков.

Новая система доплат не вернет медикам зарплаты времен пика ковида. Кто-то из медработников, закрепленных в "красных зонах", вовсе получит 33 рубля к окладу в 224 рубля.

С 1 июля медикам обещают надбавки к зарплатам. Мол, ковид пошел на спад, поэтому нужно поменять ковидные доплаты на что-то другое, чтобы зарплаты не падали. На первый взгляд система выглядит просто и красиво — у всех зарплаты станут больше. Правда, кому-то добавляют 200% к окладу, а кому-то — всего 15%. Это предусмотрено постановлениями Минздрава №57 и №58.

"Еврорадио" поговорило с медиками и узнало, почему новые надбавки иногда возмутительно малы и почему в ковидных отделениях стало сложнее.

"Зарплату обещали поднять до размера ковидной. Уже год ждем"

Медицинская сестра Юлия (имя изменено) не получает никаких надбавок.

— Ставка — 650 рублей и иди гуляй. Кстати, всем обещали же поднять до размера ковидной. Уже год ждем.

В пик коронавируса зарплата собеседницы доходила до 3,5 тысяч рублей. Теперь Юлия как средний медработник получила доплату 50% — 325 рублей. Чтобы дотянуть до "ковидной" зарплаты, не хватает еще 2,5 тысячи рублей.

Хуже обстоят дела у медработников, которые продолжают работать в ковидных отделениях. Особенно если это санитарки или санитары с маленьким окладом. Зарплата у таких специалистов упала примерно в 7 раз, а работа легче не стала.

— У нас многие недовольны, потому что самые высокие доплаты — врачам реаниматологам, анестезиологам, медсестрам. Все же считается от оклада. Например, у них оклад 600 рублей и надбавка 200 процентов [доплата 1200 рублей. — Еврорадио]. У нас оклад 224 рубля и почему-то только плюс 15 процентов, то есть вообще несправедливо, — говорит санитарка Оксана (имя изменено).

Доплата для Оксаны составит 33,6 рубля. Зарплата с 1 июля должна составить 257,6 рубля. Бюджет прожиточного минимума в Беларуси — 311,15 рубля. При этом Оксана работает в ковидном отделении. Раньше ее зарплата была в районе 1500-1600 рублей.

— Если я выхожу за день, то буквально на час, чтобы поесть. У нас восемь палат, и я одна санитарка. У меня нет времени где-то прохлаждаться. Фактически я 12 часов нахожусь в зоне во всем снаряжении. Это очень сложно.

Больных ковидом действительно меньше. Это отмечают обе собеседницы, но работа в оставшихся ковидных отделениях стала тяжелее.

— Случаев очень мало, но всех больных к нам везут. И это в основном тяжелые больные, потому что сейчас обычно заболевают люди старшего возраста с сопутствующими заболеваниями. И они почти все лежачие: кто-то под кислородом с памперсами, с мешками мочевыми. И вот 12 часов санитаркам нужно их люлять, пока кто под себя ходит, кто как, — продолжает Оксана.

Видимость, будто "тысячи долларов надобавляли"

Мы также посмотрели, что пишут по поводу надбавок в чате медработников. Некоторые отмечают: если надбавки действительно будут, то и неплохо. Особенно для специалистов, которые не получали ковидных доплат.

Другие указывают на неэффективность нового решения Минздрава:

— Дорогие мои, вы считаете что прибавка в 200-400 рублей — это очень существенно? Если кто не знает, то оклады у врачей — около 350 рублей, у медсестер — около 280 рублей. Вот и считайте, насколько мы разбогатеем! Это посыл тем, кто не работает в здравоохранении и думает, что нам тут тысячи долларов надобавляли! Учитывая еще, что люди, работая с ковидом, получали 1500-3500 рублей сверху. А теперь, если в сентябре придет какая волна, мы будем работать бесплатно, если будем работать! — сокрушаются в чате.

Между тем Минздрав высказался о доплатах так:

— Ковидные надбавки трансформированы в иные стимулирующие выплаты, что позволит повысить заработную плату всем медицинским работникам, а не только тем, кто оказывает медицинскую помощь пациентам с COVID-19, — сообщает Минздрав.

Пожалуй, повышение зарплат действительно должно быть для всех медработников. Ведь за апрель средние зарплаты в здравоохранении составили 1308,7 рубля грязными, а средние зарплаты по стране — 1567,8 рубля.

Непонятно только, почему такая большая разница в надбавках для разных специалистов. Также вопрос, почему предусмотрено не просто повышение зарплат, а "стимулирующие выплаты", которые легко отобрать новым постановлением Минздрава.

Кому сколько обещают?

С 1 июля врачам должны доплачивать минимум 85% от оклада, средним медработникам — минимум 35% от оклада.

Доплаты могут быть больше. Например, в приемных отделениях стационаров, отделениях для пациентов с инсультами, участковой службе поликлиник врачи получат надбавку в 135% от оклада, а средние медработники — 50% от оклада.

Врачи скорой помощи также получат надбавки в размере 135% от оклада, а средние медработники — 60%.

Самые большие доплаты — для врачей анестезиологов и реаниматологов: 200% от оклада. Средние медработники в этих отделениях получат к зарплате плюс 70% от оклада.

Младшим медсестрам и санитарам предусмотрены надбавки в размере 15% от оклада.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».