Ученые заметили на Луне аномальный кратер 25.06.2022, 10:42

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Что упало на поверхность спутника нашей планеты?

Зонд NASA на орбите вокруг Луны засек возле кратера Герцшпрунг место падения отработавшей ступени ракеты, которая столкнулась с лунной поверхностью в первые дни весны. Более того, астрономы увидели необычный двойной кратер шириной ~28 м в самом длинном измерении, пишут в Аризонском госуниверситете.

Еще в конце 2021 года астрономы сообщали, что на курсе столкновения с Луной замечен корпус ракеты. Падение произошло 4 марта 2022 года.

Американский Лунный орбитальный разведчик (Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO) зафиксировал место удара: восточный кратер диаметром 18 м "наложился" на западный диаметром 16 м.

Двойной кратер, как полагают специалисты, может указывать на то, что корпус ракеты имел два центра массы на каждом конце.

Обычно у израсходованной ракеты основная масса сосредоточена на конце с двигателями, тогда как остальная часть ступени в основном состоит из пустого топливного резервуара. Но так как происхождение этого корпуса остается неясным, двойной характер кратера может помочь расследователям узнать, что же упало на Луну.

Ранее предполагалось, что это, вероятно, была верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая запустила миссию Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) для NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в феврале 2015 года.

Это первый случай, когда падение ракеты создало кратер такой формы. Четыре кратера от корпусов ракет миссий "Аполлон" (13, 14, 15, 17 полеты, см. фото выше) имели неправильную форму и были значительно больше, каждый свыше 35 м диаметром.

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