Белорусский сельчанин сымитировал самоубийство, а когда приехали медики и милиция — «воскрес» 2 25.06.2022, 14:09

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Необычный инцидент произошел в Березовском районе.

Вечером 18 июня 61-летний житель д. Подкраичи Березовского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затеял в кругу семьи скандал.

Во время ссоры мужчина выбежал во двор, угрожая наложить на себя руки. Вскоре послышались два выстрела, после чего прибежали родственники. Увидев на земле неподвижное тело скандалиста, они вызвали скорую помощь, а медработники соответственно сообщили в правоохранительные органы.

Как пишет bereza.by, когда на место происшествия прибыли скорая и милиция, выяснилось, что хулиган «воскрес», объяснив присутствующим свое поведение желанием разыграть семью.

Мужчине грозит срок за незаконное хранение огнестрельного оружия. По его словам, гладкоствольное охотничье ружье неустановленной модели он якобы нашел.

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