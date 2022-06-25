Ученые нашли на Марсе район, где есть условия для развития жизни 1 25.06.2022, 18:38

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Район называется Margaritifer Terra.

Ученые из Института планетарных наук смогли обнаружить на Марсе следы проточной воды. Именно она является основным условием для того, чтобы могла полноценно существовать жизнь. Результаты проведенного исследования были опубликованы в научном журнале Icarus. Руководила данным исследованием Кэтрин Вейц. Об этом сообщает сайт planetanovosti.com со ссылкой на Planetary Science Institute.

Планетологи описали тот район, который на протяжении многих миллионов лет не один раз становился пригодным для развития жизни. Обратить внимание стоит на то, что очередной подобный период закончился не так давно. В данном случае говорится о районе, получившем название Margaritifer Terra. Некоторое время назад специалисты нашли залежи глинистых отложений. В ходе очередного исследования их максимально тщательно проанализировали.

«Наличие глины говорит о том, что может присутствовать благоприятная для жизни среда. Причиной этого есть то, что именно глины на протяжении долгого времени и в условиях нейтрального рН остаются максимально стабильными. В них может присутствовать вода. При этом остальные минералы испаряются гораздо медленнее», — говорит Вейц.

Специалисты практически полностью создали историю того, как на Красной планете в указанном районе присутствовала проточная вода. Они подсчитали, что появиться там она могла около 3,8 миллионов лет назад. Вейц отметила, что исчезла она с поверхности Марса около 2,5 миллионов лет назад. Если учитывать космические мерки, то это произошло не так давно.

Во время исследования ученые воспользовались результатами научного эксперимента НАСА, которые визуализировали фото с высоким разрешением HiRISE. Для их получения использовались камера CTX, а также разведывательный спектрометр CRISM. Они находятся на борту специального космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter.

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