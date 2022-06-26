Сколько стоят и как выглядят самые дешевые квартиры в областных центрах Беларуси 1 26.06.2022, 14:24

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Цены начинаются от 11 тысяч долларов.

За последние месяцы цены на недвижимость в Беларуси снизились на 8-20% в зависимости от типа жилья. Отдельные квартиры в Минске продаются по ценам около 30 тысяч долларов.

Журналисты «Нашай Нiвы» изучили самые дешевые предложения в областных центрах.

Брест

Если не обращать внимания на квартиры, которые продаются в старых деревянных домах с печным отоплением и туалетом на улице, то самая дешевая в Бресте — за 17 700$.

Столько просят за однушку, которая располагается на первом этаже пятиэтажного дома 1970 года постройки. Общая площадь квартиры — 20,9 м2.

«Теплая квартира в жилом состоянии, есть подвальное помещение, развитая инфраструктура», — говорится в описании.

Несмотря на самую низкую цену, при необходимости в эту квартиру можно въезжать сразу после покупки.

Вторая по цене квартира Бреста оценена в 18 000$, столько стоит однушка в кирпичном доме 1999 года постройки по улице лейтинанта Рябцева.

Как и в предыдущем варианте, хозяева оценят состояние квартиры, как «жилой». Из мебели в основной комнате имеется односпальная кровать, шкаф и маленький стол. В описании говорят, что могут оставить мебель по договоренности.

Всего в Бресте продается около двух десятков квартир по цене до 20 тысяч долларов.

Витебск

Самая дешевая квартира Витебска из числа тех, где есть центральное отопление и санузел в квартире, выставлена на продажу за 15 000$.

Общая площадь однушки 36 м2. Площадь основной комнаты — почти 20 «квадратов». В доме 1958 года постройки был проведен капитальный ремонт с заменой труб и батарей. Стены здания утеплены термошубой.

В стоимость жилья входит мебель, квартира продается с отметкой «срочно».

За 15 500$ в Витебске можно купить двушку в центральной части города. Общая площадь квартиры всего 29 м2. Находится она на третьем этаже старого трехэтажного дома, который в прошлом году пережил капитальный ремонт.

Состояние квартиры свидетельствует о том, что проживание сразу после покупки в ней вряд ли возможно.

Среди преимуществ продавцы отмечают высокие потолки, широкие оконные проемы, развитую инфрастуктуру и возможность переделать двушку в удобную квартиру-студию.

Следует, что самые дешевые квартиры в Витебске стоят примерно на 2-3 тысячи долларов меньше, чем в Бресте.

Гомель

В самом крупном областном центре Беларуси можно приобрести однушку за 11 500$. В такую сумму оценивают квартиру на первом этаже 9-этажного дома 1978 года постройки по адресу улица 60 лет СССР, 15. Общая площадь квартиры 20,7 м2.

«Хорошо развита инфраструктура, в пешей доступности сады, школы, остановки общественного транспорта, магазин, поликлиника. В квартире никто не прописан. Продаю без посредников», — говорится в объявлении.

Следующая по цене квартира в Гомеле оценена в 12 300 долларов.

Эта однушка также находится на первом этаже кирпичного 9-этажки. Пожалуй, главное отличие от предыдущего варианта — наличие пластиковых окон и стальных входных дверей.

«Новые окна ПВХ, рядом «Евроопт» и зеленая зона. Цена окончательная», — рекламирует продавец.

Всего в Гомеле продается более десяти полноценных квартир стоимостью до 15 тысяч долларов.

Гродно

Самая дешевая квартира в Гродно оценена в 17 700$. Столько просят за однушку в историческом центре города площадью 17,3 м2. Естественно, что все помещения в ней очень скромных размеров, из-за этого душ размещается не в санузле, а на кухне.

Дом расположен в тихом месте с красивым внутренним двориком. Установлены пластиковые стеклопакеты, высота потолков 3,43 метра, описывают квартиру хозяева.

Вторая из самых дешевых квартир в Гродно оценена в более, чем 20 тысяч долларов.

За однушку на переулке Доватора, которая находится на пятом этаже дома, построенного в 1963 году, просят 20 900$.

«Чистый аккуратный подъезд. Есть подвал с оборудованной ячейкой. Вблизи дома остановки общественного транспорта. В 10 минутах ходьбы до парка Жилибера, площади Ленина. Квартира отлично подойдет людям, ценящим комфорт», — говорится в описании.

Следует, что в отличие от других областных центров, в Гродно продается только одна квартира стоимостью до 20 тысяч долларов, все остальные стоят дороже.

Могилев

Самая дешевая квартира Могилева — это однушка в панельном доме 1976 года. Расположена она на первом этаже, и имеет общую площадь в 34 м2. Просят за нее 17 500$.

Продают квартиру без мебели.

К описанию хозяева подошли с определенным креативом.

«Ваша первая квартира. Решайте сами, какой она будет. Своя квартира — это независимость. Самостоятельно решать, когда прийти домой, что кушать, и лично оплачивать счета. Это первый шаг во взрослую жизнь. Пусть родители приходят к вам в гости», — заманивает объявление.

В Могилеве есть еще одна квартира за 17 500$. Столько просят за однушку в доме 1967 года постройки после капремонта, квартира находится на втором этаже.

Общая площадь — около 30 «квадратов». Есть балкон, окна в доме старые. В ванной комнате стены очищены под облицовку плиткой. Состояние ремонта хозяева описывают, как плохое.

Всего в Могилеве продается более десяти квартир по ценам до 20 тысяч долларов.

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