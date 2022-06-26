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НАТО обсуждает крупнейшее развертывание своих сил со времен холодной войны

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  • 26.06.2022, 14:31
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НАТО обсуждает крупнейшее развертывание своих сил со времен холодной войны

Восточную Европу превратят в форт с тысячами военных и большим количеством техники.

НАТО рассмотрит возможность крупнейшего развертывания сил со времен холодной войны. Решение будут обсуждать члены альянса во время саммита в Мадриде.

Об этом пишет El Pais.

НАТО готово превратить восточную Европу в форт с тысячами военных и большим количеством техники. Таким образом альянс планирует быть готовым в случае агрессии против любого государства-члена.

Саммит в Мадриде состоится с 28 по 30 июня. Как отмечает источники издания, некоторые страны хотят перейти от нынешнего присутствия на востоке альянса, который состоит из боевых групп, к бригадам. Сегодня же формирования насчитывают до 1,6 тысячи военных, а их превращение в бригады - удвоит число.

Некоторые же союзники настаивают на размещении дивизий под командованием генералов. Это, со своей стороны, предполагает до 15 тысяч военных.

Во время саммита в Мадриде может быть одобрено новую стратегическую концепцию альянса, что возлагает край связям с Кремлем. В то же время Россия будет обозначена как прямая угроза.

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