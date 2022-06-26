Bloomberg: Россия находится в нескольких часах от дефолта 4 26.06.2022, 15:27

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Льготный период для пропущенных платежей по облигациям заканчивается вечером сегодняшнего дня.

Россия, страна-агрессор, уже в нескольких часах от объявления дефолта. Об этом сообщают аналитики новостного агентства Bloomberg.

По их словам, санкции, которые наложил Запад на РФ из-за российского нападения на Украину, заблокировали возможность провести выплаты тем, кто купил облигации российского госдолга.

Льготный период для пропущенных платежей по таким облигациям (общей суммой около 100 млн долларов США) заканчивается вечером сегодняшнего дня ‒ вечером воскресенья (26 июня).

Как говорят эксперт, официального заявления от Москвы точно не приходится ждать. Но, если держатели облигаций не получат свои деньги, то уже утром в понедельник, 27 июня, произойдет дефолт России.

"Объявление дефолта чисто символическим будет. Ведь власти России не имеют никакой возможности выпускать долларовые долговые обязательства. Плюс Кремль не может брать кредиты у большинства зарубежных стран", – сказал известный японский экономист Такахидэ Киути.

Дефолт в России

Напомним, ранее представитель Белого дома Дженнифер Псаки сказала, что американские санкции, которые вводит администрация США против России из-за военной агрессии против Украины, направлены на то, чтобы заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов,

"Цель - заставить их сделать выбор. Ресурсы России не безграничны, особенно сейчас, учитывая сокрушительные санкции, которые мы вводим. Они будут вынуждены выбирать между опустошением оставшихся ценных долларовых резервов, использованием новой выручки и - дефолтом", - говорит она.

В агентстве Bloomberg ранее заявили, что с большой долей вероятности Россия в этом году столкнется с дефолтом по внешним займам. Казначейство США прекратило выплаты долларовых долгов со счетов РФ в американских банках. Ситуация произошла из-за военного нападения Москвы на Украину.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что России не удастся избежать дефолта. Санкции против российского государства в связи с военным вторжением в Украину только усиливаются. ВВП РФ должно сократиться на 11%.

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