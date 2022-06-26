Эксперт: Украина должна помочь белорусам начать народно-освободительную борьбу 7 26.06.2022, 20:22

2,868

Движущей силой станет белорусская диаспора, которую может помочь вооружить Запад.

Продолжение использования территории Беларуси для осуществления вооруженной агрессии против Украины закономерно подняло волну хейта против белорусов. И белорусы это понимают, пишет украинский политический эксперт Руслан Рохов в «Фейсбуке».

Два дня несется ненависть в сторону белорусов в украинском сегменте «Фейсбука». Одна лишь проблема, Кремль этого и добивается. Там хотят, чтобы мы начали ненавидеть белорусов, а они в свою очередь нас. ГУР МО сообщил о терактах в Мозыре, которые готовят рашисты. Вроде бы — как ответ Украины на удары с территории РБ.

В условиях реализации данного сценария рашисты смогут создать достаточные условия, которые заставят Александра Лукашенко включить армию РБ в войну. Это, с одной стороны, приведет к необходимости оттягивания значительных сил ВСУ назад, на северный фронт, а с другой стороны — создаст численное преимущество армии РФ на Восточном фронте, что сможет помочь им сформировать достаточный «ударный кулак» для выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Это очень нежелательный сценарий развития событий, поэтому официальный Киев должен пересмотреть политику в отношении Беларуси.

Надеяться, что Лукашенко найдет очередные возможности избежать полноценного втягивания в войну, является не лучшей стратегией.

Стоит создать условия, при которых марионетка Кремля будет бояться вступить в бой, потому что он завершится деоккупацией Беларуси и его отстранением от руководства.

Но это мы мне можем делать нашими усилиями, ведь это ведет к реализации сценария с открытием северного фронта и численным преимуществом рашистов на востоке.

Здесь было бы разумно поддержать тех белорусов, которые публично заявляют о готовности вести народную-освободительной борьбе. Чтобы эти белорусы сформировали достаточно многочисленные вооруженные бригады в рядах ВСУ, сея надежду в сердцах белорусов, что их скоро освободят. Это, с одной стороны, мотивирует людей внутри Беларуси создавать партизанские сети, а с другой — будет нагонять страх на Лукашенко.

Я уже писал у себя, что всех тех, кто способен был оказать сопротивление, оккупационный режим Кремля, в лице Александра Лукашенко, выдворил за пределы Республики Беларусь. Так что теперь единственный шанс для белорусов восстановить собственный суверенитет — это народно-освободительная борьба. И движущей ее силой могут стать лишь белорусы в диаспоре, которые могли бы попытаться вооружиться с помощью союзников и обрести соответствующую возможность.

Я знаю ряд белорусов, которые были бы готовы к борьбе, ожидая, чтобы в Киеве дали «зеленый свет».

Считаю, что официальному Киеву не следует наблюдать за тем, как Кремль разжигает вражду между украинцами и белорусами, а лучше помочь им начать народно-освободительную борьбу.

Говорю об этом с момента выхода рашистов за пределы северных границ, но пока не был услышан.

Мы должны навязывать собственные игры, а не играть в чужие. Украина должна не реагировать, а вести проактивную политику.

Кремль планирует свои стратегии в текущем ландшафте, а мы должны менять его и планировать свою в новом. Так у нас всегда будет стратегическое преимущество.

Таким, по моему мнению, должен был бы быть ответ Киева на действия Кремля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».