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Лидеры стран G7 договорились бессрочно поддерживать Украину

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  • 26.06.2022, 21:28
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Лидеры стран G7 договорились бессрочно поддерживать Украину

Это крайне важная формулировка.

Лидеры стран Большой семерки обязались предоставлять Украине бессрочную поддержку по ее защите на фоне полномасштабного вторжения России.

Об этом говорится в проекте совместной резолюции по их саммиту в Баварии, который цитирует Bloomberg, пишет «Новое время».

«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — цитирует документ агентство.

Как отмечает издание, формулировка важна, поскольку члены альянса «обеспокоены затягивающейся войной», а Германия и Франция намекали, что могут быть более открытыми к идее прекращения огня путем переговоров.

Также в документе лидеры G7 рассматривают возможность использования тарифной выручки в поддержку Украины.

26 июня в Баварии стартовал саммит G7. Великобритания, США, Канада и Япония запрещают импорт российского золота. Этот шаг поддержала и Франция. Ожидается, что официально об этом объявят 28 июня.

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