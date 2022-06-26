Лидеры стран G7 договорились бессрочно поддерживать Украину 3 26.06.2022, 21:28

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Это крайне важная формулировка.

Лидеры стран Большой семерки обязались предоставлять Украине бессрочную поддержку по ее защите на фоне полномасштабного вторжения России.

Об этом говорится в проекте совместной резолюции по их саммиту в Баварии, который цитирует Bloomberg, пишет «Новое время».

«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — цитирует документ агентство.

Как отмечает издание, формулировка важна, поскольку члены альянса «обеспокоены затягивающейся войной», а Германия и Франция намекали, что могут быть более открытыми к идее прекращения огня путем переговоров.

Также в документе лидеры G7 рассматривают возможность использования тарифной выручки в поддержку Украины.

26 июня в Баварии стартовал саммит G7. Великобритания, США, Канада и Япония запрещают импорт российского золота. Этот шаг поддержала и Франция. Ожидается, что официально об этом объявят 28 июня.

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