Лидеры стран G7 договорились бессрочно поддерживать Украину

Лидеры стран G7 договорились бессрочно поддерживать Украину3
- 26.06.2022, 21:28
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Это крайне важная формулировка.
Лидеры стран Большой семерки обязались предоставлять Украине бессрочную поддержку по ее защите на фоне полномасштабного вторжения России.
Об этом говорится в проекте совместной резолюции по их саммиту в Баварии, который цитирует Bloomberg, пишет «Новое время».
«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — цитирует документ агентство.
Как отмечает издание, формулировка важна, поскольку члены альянса «обеспокоены затягивающейся войной», а Германия и Франция намекали, что могут быть более открытыми к идее прекращения огня путем переговоров.
Также в документе лидеры G7 рассматривают возможность использования тарифной выручки в поддержку Украины.
26 июня в Баварии стартовал саммит G7. Великобритания, США, Канада и Япония запрещают импорт российского золота. Этот шаг поддержала и Франция. Ожидается, что официально об этом объявят 28 июня.