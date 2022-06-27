Международный валютный фонд прогнозирует Беларуси сильное падение ВВП 3 27.06.2022, 8:35

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Чиновники традиционно стараются его не замечать.

Зарубежные прогнозы о том, что будет в дальнейшем с ВВП нашей страны, демонстрируют, что «буржуи» совершенно не верят в светлые перспективы нашей стабильности. Скорее всего, сомневаются они также и в том, что санкции только делают нас сильнее, пишет проект «Нашы грошы».

Итак, по мнению МВФ, экономика Беларуси в этом году сократится на 6,5%. И в регионе это совершенно не предел. Экономика России, с которой Беларусь пассивно проводит «спецоперацию», упадет на 8,9%, а экономика Украины, на территории которой идет война — на 45,1%. Просто для сравнения — в соседней Польше, которая напрямую не участвует в конфликте, рост ВВП в 2022 году прогнозируется в 3,9% при среднем росте мировой экономики в 2023-2024 годах в 3%, т.е. фактически Польша увеличит свою долю в глобальном масштабе.

В дальнейшем экономика России продолжит падение, но уже не такое быстрое — минус 2% в 2023 году. И только в 2024 возможен рост в 2,2%. У Беларуси ситуация иная. В «плюс» наш ВВП может выйти уже в 2023 году, правда, рост составит всего 1,5%, т.е. отыграть падение-2022 явно не удастся. А в дальнейшем — все будет стабильно… плохо. В 2024 наше «экономическое чудо» прибавит всего 1,6%, в то время как Украина может прибавить 2,1% в 2023 и 5,8% в 2024. Польша тем временем, при всех проблемах с беженцами, восстановлением экономики после пандемии ковида, продолжит уверенный рост, повысив свой ВВП в 2023 году на 3,6%, а в 2024-ом — на 3,7%.

При этом прогноз МВФ исходит из того, что относительно скоро произойдет некая нормализация ситуации в Украине. В противном случае целый регион превратится в черную дыру, методично засасывающую в небытие экономики всех причастных стран. И не только причастных, ведь текущая ситуация также повлияла на пересмотр роста мирового ВВП в сторону снижения.

Учитывая эту оговорку, посмотрите на графики еще раз. Обратите внимание, что, если в этом году боевые действия завершатся, это совершенно не значит, что для России наступают времена «подъема с колен». Санкции снимаются медленнее, чем вводятся. Кроме того, еще не все из них начали действовать в полную силу, то есть негативное влияние на экономику будет все больше усиливаться.

А что с Беларусью? Глубокое падение в 6,5% в 2022 году обнулит все достижения «экспортного чуда» и особого пути борьбы с пандемией, когда белорусскую экономику решили не останавливать. Как оказалось — все напрасно. Восточный сосед перечеркнул своими военно-политическими притязаниями попытки хоть как-то склеить разваливающуюся экономику. Наш восстановительный рост в 2023 будет представлять собой нелепую попытку приподняться, когда все вокруг уже ушли далеко вперед. На фоне большинства стран региона мы будем безнадежно отставать все дальше и дальше.

Официальные прогнозы, разумеется, не совпадают с «буржуйскими». Параметры прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2022 год предусматривают рост ВВП на 2,9%, и пока не слышно, чтобы эти показатели были скорректированы. Впрочем, может они и скорректированы, просто об очередном устойчивом отрицательном росте решили скромно промолчать.

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