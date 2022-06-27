Генерал СБУ объяснил, зачем Путин снова меняет руководителя вторжения в Украину 4 27.06.2022, 14:00

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Украина имеем дело с армией, оставшейся на уровне 19-20 века.

В России в очередной раз сменили руководителя так называемой "спецоперации". Вместо генерала Дворникова, которого назначили руководить российской армией в апреле, теперь командующим оккупационными войсками в Украине будет Геннадий Жидко. Подобные изменения свидетельствуют о том, что российская армия функционирует по тоталитарным принципам, где инициатива карается, а все провалы списывают на командиров.

Об этом apostrophe.ua заявил генерал-майор запаса СБУ, директор Агентства по реформированию сектора безопасности Виктор Ягун.

"Я вообще никогда не слышал этой фамилии. Может, он там кому-то известен из узких специалистов, работающих по армии. Но это свидетельствует в первую очередь о том, что в России остаются верны идеям тоталитарных государств, когда в ситуации с неисполнением тех или иных задач высшего руководства обвиняют командира, а не саму систему происходящего на фронте. То есть ищут виновных на уровне исполнителей. Это раз", - отметил Ягун.

По словам генерал-майора запаса СБУ, в российской армии руководители не доверяют своим подчиненным. Это может быть на руку Украине.

"Во-вторых, мы в очередной раз убеждаемся, что постоянное пребывание на линии огня тех или иных руководителей подразделений указывает на недоверие к тем, кто выполняет приказы. Эти приказы не всегда действительно доводятся даже до низших звеньев. Это нам в помощь и им в ущерб. Я надеюсь, что эта тоталитарная система исполнения и управления войсками в конечном счете поможет нам победить эту костлявую армаду, которая называет себя армией", - добавил эксперт.

Кроме того, значительное количество российских офицеров действительно находится в боевых порядках прямо на линии фронта.

"Командные пункты располагаются буквально на линии фронта. Последняя информация была о том, что один из пунктов сейчас находится в 20 километрах. Даже старая советская артиллерия может накрыть этот командный пункт. Я так думаю, что они сейчас должны его изменить, учитывая, что эта информация стала известна в соцсетях", - продолжил генерал-майор.

Тоталитарная система управления армией очень вредит рашистам, поскольку они очень медленно реагируют на изменения ситуации на передовой.

"Это все говорит об очень простой вещи: у них действительно не доверяют майор - капитану, капитан - старшему лейтенанту и так далее. Они все должны все контролировать, начиная от генерала и заканчивая последним лейтенантом, – исполнение всего до крайней запятой. И эта система управления в тоталитарном войске очень вредит их возможностям продвижения, военных изменений ситуации на фронте. Они очень медленно реагируют на эти изменения. В подавляющем большинстве, для того, чтобы получить согласие на тот или иной маневр, получают санкции чуть ли не с самого генерального штаба", - объяснил Ягун.

По мнению эксперта, такие моменты еще раз показывают, что Украина имеем дело с армией, оставшейся на уровне 19-20 века. Их система очень отличается от того, как функционируют украинские силы.

"Там вообще отсутствует инициатива, потому что инициатива наказуема. И она действительно приводит к определенным жертвам. Это совсем другая система, чем в украинской армии. В украинской армии командир дает приказ и не контролирует выполнение буквально каких-то действий. Он доверяет своим подчиненным, доверяет своим младшим командирам, которые, реагируя на те или иные изменения, принимают четкое решение, что позволяет нам участвовать в активной, современной маневренной войне и сохранять личный состав", - резюмировал Ягун.

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