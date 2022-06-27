Грузия перекрыла сухопутную границу с Россией 4 27.06.2022, 15:48

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В чем причина?

Сухопутная граница между Грузией и Россией перекрыта. Все из-за повреждения участка дороги в результате разлива реки Терек, пишет "Грузия Online".

Как отмечает Департамент автомобильных дорог, в результате разлива был поврежден 80-метровый участок нейтральной зоны на 136-м километре трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Сейчас специалисты изучают текущую ситуацию, чтобы как можно быстрее восстановить движение. На месте работает спецтехника, а восстановление дороги начнут после того, как уровень реки снизится.

К тому времени, передвигаться по дороге запрещено.

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