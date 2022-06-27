закрыть
27 июня 2022, понедельник, 17:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Грузия перекрыла сухопутную границу с Россией

4
  • 27.06.2022, 15:48
  • 9,700
Грузия перекрыла сухопутную границу с Россией

В чем причина?

Сухопутная граница между Грузией и Россией перекрыта. Все из-за повреждения участка дороги в результате разлива реки Терек, пишет "Грузия Online".

Как отмечает Департамент автомобильных дорог, в результате разлива был поврежден 80-метровый участок нейтральной зоны на 136-м километре трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Сейчас специалисты изучают текущую ситуацию, чтобы как можно быстрее восстановить движение. На месте работает спецтехника, а восстановление дороги начнут после того, как уровень реки снизится.

К тому времени, передвигаться по дороге запрещено.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бегите, глупцы!
Бегите, глупцы! Артем Черников
Мир было некому защищать
Мир было некому защищать Леонид Невзлин
Терпилы и шпиц
Терпилы и шпиц Ирина Халип
Санкции против режима Лукашенко надо усиливать, они бьют и по силовикам
Санкции против режима Лукашенко надо усиливать, они бьют и по силовикам Наталья Радина