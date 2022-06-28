«Россия знала, что здесь торговый центр с людьми, но ударила» 1 28.06.2022, 9:33

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Фото и видео жутких последствий атаки на Кременчуг.

На опубликованных в сети кадрах видны жуткие последствия атаки РФ на торговый центр в Кременчуге. Спасатели продолжают работу и извлекают из-под завалов тела погибших людей.

Информацию об ужасных последствиях опубликовали украинские спасатели. По состоянию на 00:30 28 июня пожар удалось локализовать.

"28 июня по состоянию на 00:30 пожар в здании торгового центра "Амстор" в городе Кременчуг локализован на площади 10 тысяч 300 квадратных метров", – сообщили спасатели.

Глава ГСЧС Сергей Крук сообщил, что:

спасатели продолжают работать на месте ракетных обстрелов торгового центра в Кременчуге;

основные задачи работников ГСЧС сейчас – проведение аварийно-спасательных работ, разбор завалов и ликвидация очагов пожаров.

По состоянию на 01:18 28 июня известно о 16 погибших и 59 пострадавших, из которых 25 – доставлены в больницу. Однако информация обновляется.

"Все группы реагирования работают в усиленном режиме. На месте работают психологи. Работы будут проводиться круглосуточно. Еще раз хочу подчеркнуть: не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!" – призвал Крук.

Жуткие видео из Кременчуга показал американский журналист

Комментируя трагедию, американский журналист Джеймс Лонгман рассказал: Россия знала, что она атакует торговый центр, однако все равно ударила. Также известно, что он находился на месте трагедии и видел, как спасатели разбирали завалы.

"Я только что видел тело с одной рукой, вынесенное на куске полотна. Ошеломленные лица спасателей, которые думают, что делать дальше", – рассказал о трагедии журналист.

Кратко об атаке России на ТРЦ в Кременчуге

Во второй половине дня 27 июня Россия запустила две ракеты в город. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что одна – попала, собственно, в ТРЦ, вторая – прилетела в стадион.

Известно, что в торговом центре разразился масштабный пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров.

Владимир Зеленский рассказал, что перед атакой в торговом центре находилось ориентировочно 1000 человек. Однако президент сообщил, что, насколько предварительно известно, многие успели выйти из помещения. Однако внутри оставались люди – работники и часть посетителей.

По состоянию на 01:18 28 июня известно о 16 погибших и 59 пострадавших, из которых 25 – госпитализированы. Подробнее обо всем, что известно о трагедии – читайте по ссылке.

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