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На базе россиян в оккупированном Перевальске прогремели мощные взрывы

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  • 28.06.2022, 10:58
  • 5,254
На базе россиян в оккупированном Перевальске прогремели мощные взрывы

Город расположен в 60 км от линии фронта.

В месте расположения личного состава оккупационной армии РФ в Перевальске Луганской области произошли взрывы.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Дым поднимается не над складом боекомплекта, а над местом, где размещались сами оккупанты. Местные жители пишут в соцсетях, что сейчас туда приезжает множество машин скорой помощи.

Перевальск расположен в 60 км от линии фронта.

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