Наталья Радина: Украина может помочь нам свергнуть гауляйтера Лукашенко 1 28.06.2022, 12:58

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Наталья Радина

Свободная Беларусь — гарант безопасности для всего региона.

Могут ли ВСУ помочь свергнуть режим Лукашенко? Почему существует вероятность ядерного удара по Украине и странам НАТО с территории Беларуси? Работают ли санкции в отношении белорусского режима? Об этом в интервью «Радио НВ» рассказала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

— Как вы считаете, Путин уломал Лукашенко к участию в сухопутной операции против Украины?

— Думаю, что Лукашенко не пришлось ломать. На самом деле он давно участвует в этой войне. Беларусь под его управлением давным-давно участник этой агрессии против Украины.

Я посмотрела, как встречались Лукашенко и Путин, послушала очень внимательно, что говорил Лукашенко. Он призывал самого Путина, которого призывать и не надо, к еще более агрессивным действиям в отношении Украины, а также в отношении других соседей Беларуси — Польши и Литвы. Так что Лукашенко здесь недолго ломался.

Скорее всего, Путин и его гауляйтер Лукашенко понимали, что участие белорусских войск в этой войне против Украины достаточно опасно, потому что огромное количество военнослужащих, я убеждена, будут сдаваться в плен, если их отправят в Украину. Это единственная причина, которая останавливала двух диктаторов от приказа отправить белорусских военнослужащих в Украину.

— Вы говорите останавливала. Больше такого стопора нет?

— Все может быть. Я всегда это говорила и предупреждала украинское руководство о том, что нападение на Украину будет произведено с территории Беларуси. Непосредственно я это говорила с 2014 года, когда отношения между властями Украины и Беларуси были более чем успешные, шла активная торговля, Украина была абсолютно зависима от поставок белорусских нефтепродуктов. И тогда нас никто не слышал. Мы всегда говорили об опасности этого «северного балкона» для Украины. И сегодня надо сказать, что в любой момент белорусская армия может войти в Украину. Обстрелы украинской территории с территории Беларуси не прекращаются.

— К слову про обстрелы. Знаете, часто говорят про то, что Лукашенко ни на что не влияет, всем руководит Путин и так далее. Но как этот механизм работает? Украина обстреливается из российских стратегических бомбардировщиков, которые заходят в белорусское воздушное пространство. Они должны получить разрешение на то, чтобы зайти в белорусское воздушное пространство, их сопровождают белорусские авиадиспетчеры. Если они не получат разрешение, то Беларусь должна сбивать эти стратегические бомбардировщики. Все это формализует участие режима Лукашенко в войне против Украины. Как вы считаете, какой должна быть реакция Украины?

— В первую очередь, конечно же, забыть все разговоры о какой-либо торговле с режимом Лукашенко, ввести полное эмбарго на торговлю с Беларусью, как это было сделано в отношении России. Я напомню, что всего три-четыре недели назад серьезно обсуждался вопрос транспортировки украинского зерна через территорию Беларуси. На этом настаивал и сам Лукашенко, и Путин, и даже Генеральный секретарь ООН, и американская пресса говорила, что США были не против.

Но вы понимаете, что это значит только одно — обход санкций. Ни в коем случае нельзя допустить появления хоть малейшей бреши в том санкционном режиме, который сегодня действует в отношении Беларуси и в отношении России.

Очевидно также, что Украина имеет право нанести ответный удар по военным объектам в Беларуси. Потому что не только российские самолеты входят в белорусское воздушное пространство, Беларусь оказывает полную инфраструктурную, материально-техническую помощь российской армии.

Недавно была информация, что на аэродроме Зябровка в Гомельской области сейчас отстраивается российская военная база. Россия увеличивает свое присутствие в Беларуси, в том числе — будут поставки новых самолетов в Барановичи. «Искандеры», о которых говорил Путин, что они будут поставлены в Беларусь, уже есть на территории нашей страны. Нам об этом сообщали белорусские военнослужащие в Гомельской и Брестской областях.

Очевидно, что речь идет о дополнительной партии этих ракетных систем. Вероятно также нанесение ядерного удара по Украине с территории Беларуси, поскольку «Искандеры» могут нести ядерный боезаряд.

— Интересно, как вы считаете, какой может быть реакция в Беларуси, я не имею в виду приспешников Лукашенко, на упреждающий удар? Хотя, почему упреждающий? Сейчас удары наносятся именно по Украине. Какой будет реакция на удары по российским военным объектам, которые находятся на территории Беларуси?

— Абсолютное большинство белорусов выступают сегодня против этой войны. Белорусские военнослужащие не хотят воевать, белорусские матери не хотят отправлять на верную гибель своих сыновей.

Украина сегодня имеет абсолютную поддержку со стороны населения Беларуси. Напомню, что режим Лукашенко нелегитимен, его никто не избирал, а 2020 год показал, что против него восстала вся страна. Ненависть к нему, несмотря на жесточайшие репрессии, которые обрушились на народ, никуда не делась. Наоборот, cегодня война, в которую ввязалась Беларусь из-за диктатора Лукашенко, еще больше обострила эту ненависть.

— Возможно ли свержение Лукашенко с помощью Вооруженных сил Украины? Как вы считаете, это реалистичный сценарий?

— Нужна только политическая воля. Напомню, что сегодня в Украине воюет полк имени Кастуся Калиновского и численность этого полка постоянно растет. Калиновцы, и бойцы, и командиры, заявляют о том, что их цель — не только защитить сегодня Украину, но также и освободить Беларусь.

Если бы наши братья-украинцы поддержали намерение белорусов, то это было бы в интересах самой Украины. Потому что свободная демократическая Беларусь — это гарантия безопасности и Украины, и всего региона.

Но, как заявили уже США и Великобритания, ответный ядерный удар будет нанесен все-таки по России.

— Вы про российские ракеты вспомнили, отдельно про ракеты «Искандер». Мы слышали не так давно заявление от Путина про то, что он готов передать российские ракеты «Искандер» с ядерными боеголовками. По вашему мнению, что это могло бы означать? Путин хочет выполнить очень грязную работу руками Лукашенко?

— Да, вполне может быть. Я как раз буквально недавно разговаривала с российским историком Юрием Фельштинским, мы записали с ним интервью для YouTube-канала «Хартии-97», где он заявил о том, что Путин намеревается нанести ядерный удар по территории Украины, возможно — странам НАТО, с территории Беларуси. В связи с этим он и заинтересован в формальном сохранении независимости Беларуси.

Поэтому вряд ли сегодня возможен какой-нибудь референдум о присоединении Беларуси. И это делается именно для того, чтобы в случае ответного удара ядерные ракеты полетели не в саму Россию, а в Беларусь. Это такая версия, которая со временем подтверждается, учитывая то, что Путин действительно заявил об увеличении количества ракетных систем «Искандер» на территории Беларуси.

Но, как заявили уже США и Великобритания, ответный ядерный удар будет нанесен все-таки по России.

— Мы с вами констатируем, что Путин берет в заложники всех белорусов, превращая их в такой ядерный плацдарм для возможного ответа? Учитывая, что мы с вами слышали реакцию из Лондона и Вашингтона, что в случае, если будет применено ядерное оружие, в том числе — тактического, то ответ будет адекватным.

— Как заявили уже США и Великобритания, ответный ядерный удар будет нанесен все-таки по России.

Но этой ситуации я не думаю, что НАТО стоит ожидать, когда это произойдет. Последние атаки на украинские города показали, что Путин переходит в новую фазу. И перешел он в эту активную фазу исключительно из-за нерешительности стран Запада, из-за тех задержек тяжелого вооружения, которые мы наблюдаем.

И неслучайно это произошло в день саммита G7, это просто пощечина Западу. Все это показывает, насколько он их не боится. И в этой ситуации необходимо действовать очень жестко. И чем дальше НАТО будет откладывать свое вхождение в эту войну, тем больше будет наглеть Путин, тем больше жертв будет в самой Украине. А на Украине Путин не остановится. Совершенно очевидно, что его целями будут и страны Балтии, и Польша, и, возможно, другие страны, включая и Молдову, и Казахстан, и далее-далее по списку. Поэтому здесь необходимо просто принять стратегическое решение об уничтожении террористических режимов Путина и Лукашенко. Это поможет спасти мир.

— Наталья, по вашему мнению, что необходимо сделать, чтобы разбудить партизанское движение в самой Беларуси? Мы с вами сейчас говорим, что белорусов фактически взяли в заложники, Путин, возможно, хочет сделать руками белорусов очень грязную работу и применить, возможно, тактическое ядерное вооружение, чтобы сделать из Беларуси объект для ответного удара. Сами белорусы проснутся для того, чтобы оказывать сопротивление, организовать партизанское движение, уничтожать российские военные части, которые находятся на территории Беларуси, разрушать железнодорожное сообщение? Такие прецеденты уже были. Я понимаю, что это страшно и это больно. Но мы с вами понимаем, что может быть еще хуже. Возможно ли на самом деле белорусское сопротивление Путину и Лукашенко?

— Думаю, что да. В Беларуси действительно было партизанское движение все эти несколько месяцев войны. Думаю, что оно будет продолжаться. Конечно же, усилились репрессии в отношении людей после акций «рельсовых партизан», но я думаю, что их дело будет продолжаться.

Я вижу из разговоров с белорусами, которых провожу очень много, что идет переворот сознания, происходит понимание того, что, наверное, ненасильственные методы борьбы с диктатурой, которые применялись оппозицией до сих пор, уже не действенны.

Очевидно, мы дошли до точки, когда режим настолько ожесточен, когда принимаются законы о применении оружия против мирных демонстрантов, что ничего другого не остается, как переходить в подполье и вести партизанскую борьбу. И, конечно же, об этом должны говорить лидеры оппозиции, это надо четко и очень ясно артикулировать, обращаться к людям с соответствующими месседжами.

— Не так давно несколько высокопоставленных чинов белорусской армии подали в отставку, понимая, что их, возможно, будут принуждать воевать с Украиной. Что вам известно? Эти позиции заняли российские военные?

— Безусловно, уход в отставку в сегодняшней ситуации в Беларуси — это мужественный шаг. Знаю, что сделать его непросто, поскольку во всех военных частях Беларуси сегодня есть представители Комитета госбезопасности, которые проводят соответствующую работу, следят за военнослужащими. Когда они уезжают на учения, им даже запрещено пользоваться телефонами, отслеживаются все их отношения и какие-либо связи. Но, тем не менее, все равно военнослужащим удается сообщать оперативную информацию о нахождении и белорусских, и российских войск на территории Беларуси.

Всю эту информацию мы, журналисты, публикуем. Хотелось бы, чтобы этих отставок было больше, но напоминаю, что людям угрожают, угрожают в том числе их семьям.

Единственное, на что надеюсь, что в случае, если белорусская армия войдет в Украину, то огромное количество солдат, простых военнослужащих, будет сдаваться в плен, переходить на сторону Украины.

— Да, но существует риск, что фактически белорусской армией будут управлять российские генералы.

— Они фактически уже ей руководят. Сегодня белорусская армия подчиняется Генеральному штабу России. И все эти белорусские генералы — абсолютно картонные. Они выполняют приказы, которые идут из Москвы, от их российских коллег. О какой-либо самостоятельности белорусской армии, к сожалению, говорить сегодня не приходится.

— То есть возможны варианты, как вы сказали, что белорусская армия будет сдаваться в плен украинским вооруженным силам. Возможен ли саботаж, невыполнение приказа относительно вторжения в Украину?

— Конечно. И саботаж, думаю, будет повсеместный, и сдача в плен.

Вообще, если говорить о белорусской армии, она сегодня насчитывает 45 тысяч человек, боеспособными эксперты называют 12-15 тысяч. В основном речь идет о Силах специальных операций. Конечно же, у бойцов ССО мозги очень серьезно промыты. Однако я знакома с некоторыми из них, патриоты Беларуси есть и там.

Поэтому, думаю, что вряд ли это будет сильная подмога Путину, если Лукашенко или Путин отправят эту армию воевать с Украиной.

— Выступления против Лукашенко, которые происходили в Беларуси, поддерживала и часть военных. Что известно, какая их судьба, есть ли потенциал в ныне действующей армии поддержать выступления против диктатора, если в Беларуси будут соответствующие условия?

— В 2020 году мы очень этого ожидали, но, к сожалению, этого не произошло. Отдельные военнослужащие уходили в отставку, переходили на сторону народа. Многие из них попали в заключение, многие вынуждены были эмигрировать.

Но массового перехода на сторону народа мы тогда не наблюдали. Это было связано с тем, что абсолютную поддержку Лукашенко — и политическую, и военную, и экономическую — оказал режим Путина. Сегодня белорусские военнослужащие видят, как Украина разбила российские элитные части. Миф о том, что это «вторая по силе армия мир», разрушен.

Белорусским военнослужащим приходилось отмывать российские танки от останков российских солдат, когда они возвращались в Беларусь из Украины. То есть, конечно же, это все деморализует. Не говоря уже просто о нравственных вопросах, когда совершенно понятно, что эта война инспирирована Россией, что это безумная война.

Белорусы не хотят умирать за безумные имперские идеи Путина и россиян. Все-таки, это совершенно другой народ. И если мы говорим о настроениях, то белорусы хотят жить спокойно в своей стране. Думаю, что в результате этой войны у большинства будет понимание, что наше будущее в Европе, но никак не с Россией.

— Это было, конечно же, хорошее решение, заставить белорусских военных отмывать останки российских солдат с бронетехники. Это было очень показательно, хорошая такая демонстрация. Большой плюс тому, кто это придумал. А расскажите о ситуации в Беларуси сейчас, что вам известно, как действуют санкции, что с экономикой происходит?

— Санкции действуют. Фактически сегодня стоят все гиганты белорусской промышленности и работают не на полную мощность, а максимум на 30%. Это и нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре, и Новополоцке, это и «Беларуськалий», это предприятие «Гродно Азот», Минский тракторный завод.

Большинство предприятий сегодня не в состоянии работать на полную мощь в силу того, что невозможно и экспортировать товары, и получать средства на заблокированные счета предприятий, невозможна торговля с Украиной и странами Запада.

Поэтому сегодня мы видим и сокращения на предприятиях, и также резкое снижение зарплат. Прогнозируются в ближайшее время и задержки пенсий. Ситуация достаточно сложная, кризис нарастает. Осенью эксперты прогнозируют, что экономический кризис в Беларуси углубится.

Так называемый премьер-министр Роман Головченко заявил о том, что в результате санкций белорусская экономика в этому году потеряет 18 миллиардов долларов, а белорусский бюджет составляет 10 миллиардов долларов. То есть ущерб будет нанесен коллосальный. Думаю, что это скажется и на активности самих белорусов, а также на самих силовиках, потому что санкции затрагивают непосредственно их, что приведет к сокращению зарплат самих силовиков. Думаю, что они будут уже не так рьяно защищать этот фашистский режим.

— Ущерб будет коллосальным, но Лукашенко будет продолжать сидеть на подсосе у Путина. Путин подкинет своему другу еще возможность продержаться у власти?

— Он может, конечно, ему что-то подкинуть. Но десять миллиардов подкинуть для России, которая сегодня ведет войну против Украины, очень сложно. У нее огромное количество сателлитов, начиная от Южной и Северной Осетии, Абхазии и Приднестровья, заканчивая Крымом, на которые также необходимо выделять средства.

Поэтому Беларусь для Путина — достаточно дорогое «удовольствие». В полной мере он не возместит режиму Лукашенко потери, которые будут понесены в результате санкций.

— Наталья, а скажите пожалуйста, Лукашенко уже придумал, куда продавать нефтепродукты? Потому что самым большим рынком, как вы уже говорили, была Украина.

— В обход санкций пока, к счастью, эти нефтепродукты не идут. Были разговоры о том, что контрафактная часть нефтепродуктов идет в Украину. Сообщали мне сами украинцы о том, что часть бизнеса, возможно, получает до сих пор нефтепродукты из Беларуси. Если это окажется правдой, тогда я прошу украинских журналистов обратить на это внимание, просто дать по рукам этим людям. В нынешних условиях подобные действию означают кормить агрессора.

Проблемы есть, поэтому НПЗ и стоят. Вот Мозырьский НПЗ сегодня работает на 20-30% всего лишь. Сейчас в Мозыре паника. Они предполагают, что Украина нанесет удар по НПЗ. Во всяком случае, так заявляет сам Лукашенко. Не исключаю, что возможна также какая-то провокация, что удар по НПЗ могут нанести сами россияне, обвинив в этом Украину. И это может стать поводом для вхождения белорусской армии на территорию Украины.

— Что с сопротивлением и с лидерами этого сопротивления? Остались ли какие-то остатки в самой Беларуси или все активные белорусы пребывают за границей?

— Люди действуют в Беларуси подпольно, по-другому это невозможно сегодня. Как только человек просто поднимает голову, заявляет о себе, он сразу же арестовывается. Сегодня людей просто арестовывают даже за белорусский язык на улице, не говоря уже о какой-либо деятельности. Поэтому, конечно же, сегодня противостояние режиму ушло в подполье и это все происходит партизанскими методами.

— Очень интересно. То есть путинский режим придумал такой термин «денацификация» относительно Украины, я так понимаю, что ту самую «денацификацию», а на самом деле — русификацию Беларуси, они провели уже полным ходом?

— Да, они проводили ее все 28 лет нахождения Лукашенко у власти. И сейчас это уже пришло к прямой оккупации и геноциду белорусского народа. Но, думаю, что в отношении самой Росcии мы проведем политику «четырех д»: денацификацию, демилитаризацию, демонополизацию и демократизацию.

— Беларусь будет свободной европейской страной, вы в это верите?

— Я в этом убеждена. На данный момент будущее Беларуси — в Евросоюзе. Мы будем делать все, чтобы это произошло.

— Жыве Беларусь и Слава Украине!

— Слава Украине и Жыве Беларусь!

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