Ученые рассказали о диете, которая помогает восстанавливать нервы 1 28.06.2022, 13:15

1,054

Также названы другие плюсы этого метода похудения.

Интервальное (или периодическое) голодание — медицинская практика, заключающаяся в установлении и строгом соблюдении графика приема пищи с периодами полного отказа от нее (либо сильного снижения количества потребляемых калорий), сменяющимися периодами потребления без ограничений. Ранее было показано, что этот подход не только помогает избавиться от лишнего веса, но и снижает давление, интенсивность воспалительных процессов и риск развития болезней сердца, пишет Naked science.

В новом исследовании международная группа ученых обнаружила, что интервальное голодание, помимо всего прочего, способствует восстановлению нейронов периферической нервной системы мышей после повреждения. Статья с результатами опубликована в журнале Nature.

В работе оценивалась регенерация нейронов мыши после повреждения (в результате специальной хирургической операции) седалищного нерва — одного из самых длинных в теле человека и других позвоночных. Он проходит от пояснично-крестцового отдела позвоночника вниз по ноге до самой стопы и отвечает за мышечную функцию нижних конечностей и их чувствительность.

Для выяснения роли интервального голодания в восстановлении функции нерва половина грызунов придерживалась жесткой диеты (один день ели столько, сколько хотели, а следующий проводили полностью без еды), в то время как другая половина могла есть без каких-либо ограничений на протяжении всего эксперимента.

Испытание продолжалось в течение месяца до операции, а восстановление нейронов мышей наблюдали в течение трех дней после разрыва нерва. В результате скорость восстановления аксонов у мышей, подвергшихся предварительному голоданию, оказалась примерно в полтора раза выше в сравнении с грызунами, жившими без диеты.

«Сегодня не существует иного лечения для людей с повреждением периферических нервов, кроме хирургической операции, которая эффективна лишь в небольшой доле случаев. Это побудило нас исследовать, могут ли изменения в образе жизни пациента помочь выздоровлению, — пояснил соавтор исследования профессор Симоне Ди Джованни (Simone Di Giovanni) из отдела наук о мозге Имперского колледжа Лондона. — Интервальное голодание в более ранних работах связывали с заживлением ран и ростом новых нейронов, но наше исследование — первое, которое точно объясняет, как голодание может помочь восстановить нервы».

Изучая механизм ускоренного восстановления аксонов, авторы исследования обнаружили, что при ограничении питания мышей в их кровотоке заметно повышается содержание индол-3-пропионовой кислоты (IPA) — метаболита кишечных бактерий Clostridium sporogenesis. Этих бактерий в норме обнаруживают в микробиоме кишечника и мышей, и людей, а соединение IPA — в их кровотоке.

Для подтверждения роли именно IPA в восстановлении нейронов исследователи полностью очистили кишечник грызунов от всего бактериального микробиома, кроме определенного штамма Clostridium sporogenesis — у одних он производил IPA, а у других — нет. В результате только мыши с бактериями, синтезирующими IPA, демонстрировали ускоренное восстановление нейронов. Стоит отметить, что при пероральном введении IPA после операции по повреждению седалищного нерва регенерация и ускоренное восстановление аксонов наблюдались лишь спустя две-три недели.

На следующем этапе исследователи планируют проверить действие этого механизма при травмах спинного мозга у мышей и выяснить, как максимизировать эффективность влияния IPA. Кроме того, необходимо понять, повышается ли уровень IPA после интервального голодания у человека, а также эффективность IPA и подобной диеты в качестве потенциального лечения людей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».