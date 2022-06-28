В Гродно появилась необычная вакансия, куда готовы взять без опыта работы 5 28.06.2022, 18:14

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Платят 100 рублей в сутки.

Наниматель — брестская фирма «Монарх Плюс», которая занимается грузовыми перевозками. Задача работника — стоять в очереди на личном авто. А уже потом уступать ее грузовику. По словам компании, так они пытаются решить проблему очередей на границе, пишет zerkalo.io.

«Обязанности: занимать очередь на погранпереходе Привалка (белорусско-литовская граница. — Прим. ред.). Дожидаться приезда водителя грузовика, уступить очередь. Стоять в очереди на личном авто. Очередь до 5 суток. Оплата сдельная: 100 рублей сутки», — говорится в объявлении на сайте rabota.by. Опыта работы не требуется, главное условие — наличие собственного автомобиля.

За подробностями мы позвонили работодателю — фирме грузовых перевозок «Монарх Плюс». Ее офис находится в Бресте. Там подтвердили: вакансия настоящая и оплата действительно такая.

— У нас машина простояла восемь суток в очереди, — объясняют в компании, почему дали такое объявление. — Наш водитель на польских номерах только-только попал в Беларусь. Девять дней на такой жаре стоять… Машина денег не зарабатывает, поэтому приходится идти на такие решения. Ситуация при этом все ухудшается, две недели назад мы простояли в очереди четыре дня, неделю назад — шесть дней, сейчас восемь. Сопредельная сторона (Литва) пропускает только 30% от своей очереди. Сейчас так на любой границе (имеется ввиду ЕС. — Прим. ред.), не только на Привалке.

— Но есть такое положение, согласно которому человек платит 100 базовых и год едет без очереди, — продолжает специалист компании. — Это так называемый пропуск на груз (право въезда без очереди в пунктах пропуска, где нет электронных очередей, стоит 100−150 базовых в год на один грузовой автомобиль. — Прим. ред). Погранкомитет сейчас пропускает три машины платников и одну бесплатную. Сто базовых — это без малого 1500 евро. Не у каждого такие деньги есть. А у нас не фуры, у нас небольшие машины — микроавтобусы. Мы не зарабатываем таких денег, чтобы вот так просто отдать ни за что.

Исходя из официальных данных Госпогранкомитета Беларуси, самая напряженная ситуация сейчас на белорусско-литовской границе. Больше 960 грузовых автомобилей ждут очереди на выезд в пункте пропуска Каменный Лог, более 430 — в Котловке. Привалка на третьем месте — здесь выезда сейчас ждут более 340 грузовых авто.

— За прошедшие сутки через литовские и польские пункты пропуска в страны Евросоюза въехало 38% фур от нормы, — сообщает в своем официальном телеграм-канале Госпогранкомитет. — Латвийские контрольные службы пропустили на свою территорию 57% грузового транспорта от установленных договоренностей. На отдельных маршрутах пропуск легкового транспорта сопредельными странами осуществлялся с задержками. Контрольные службы литовского погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) оформили 48% авто от норм. Через польское направление в страны ЕС въехало 57% транспорта.

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