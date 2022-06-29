В горах Перу нашли тайные места проведения ритуалов древнего народа 3 29.06.2022, 7:57

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иллюстрационное фото

Скрытый комплекс обнаружили ученые из Стэнфордского университета.

В Перуанских Андах археологи обнаружили сеть палат и галерей, которые использовала чавинская цивилизация тысячи лет назад для проведения религиозных ритуалов.

Скрытый горный комплекс в Андах обнаружили ученые из Стэнфордского университета, сообщает livescience.com.

Исследователи предполагают, что представители чавинской цивилизации использовали эти места для проведения загадочных религиозных ритуалов около 2200−3200 лет назад.

«Это выложенные камнем проходы, коридоры, комнаты, камеры и ниши, достаточно большие, чтобы через них можно было пройти, крытые каменными балками… Галереи выполняют самые разные функции, но все они связаны с ритуальной деятельностью», — заявил один из авторов открытия Джон Рик.

Ученые предполагают, что в подобных ритуалах здесь использовались психоделические наркотики. У этого народа была традиция вдыхать галлюциногенный табак и другие вещества, включая диметилтриптамин, который используется для приготовления напитка аяуаска в Латинской Америке.

В комплексе также обнаружили комнаты, которые могли использоваться для сенсорной депривации и достижения различных состояний измененного сознания.

Археологи считают, что этот комплекс — Чавин-де-Уантар — был религиозным центром древнего народа чавин, который обитал в северной и центральной частях современного Перу. Комплекс находится примерно в 430 км к северу от столицы Перу на высоте более 3 000 м.

Это крупнейший из нескольких религиозных объектов Чавина, которые были обнаружены за все время. По словам ученых, основные раскопки здесь начнутся в следующем году.

Ранее в центре столицы Перу — города Лима — нашли захоронение возрастом 500 лет с множеством останков, керамики и украшений.

Раскопки начались после того, как один из жителей Лимы захотел реконструировать свой дом в центре города.

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