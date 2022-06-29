ВСУ продолжили успешное контрнаступление под Херсоном: новые карты боевых действий 1 29.06.2022, 8:29

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Что происходит на главных участках фронта?

Идут уже 126-е сутки полномасштабной войны с российскими оккупантами, украинские войска оставили Северодонецк, но продолжают освобождать населенный пункты в Херсонской области.

Об этом сообщается на сайте американского Института изучения войны ISW.

Ситуация на Донбассе будет зависеть от способности российских войск быстро восстановить свои силы, которые участвовали в захвате Северодонецка. Для дальнейшего наступления им нужно будет форсировать реку Северский Донец.

Российские силы продолжают искать дополнительные резервы для восполнения потерь личного состава в Украине, однако вряд ли эти резервы будут достаточными для ротации и обеспечения боеспособной живой силой.

Ключевые выводы

Российские войска продолжали вести штурмовые операции южнее и юго-западнее Лисичанска.

В так называемой "ЛНР" заявили, что украинские силы начали отход из города, но ISW не может подтвердить эти заявления.

Российские войска предприняли неудачные наступательные операции севернее Славянска и нанесли удары по населенным пунктам западнее Изюма, что могло сорвать контрнаступление украинских войск.

Российские войска не смогли продвинуться по трассе Харьков-Белгород и продолжали принимать меры, чтобы воспрепятствовать продвижению украинских войск к государственной границе или Изюму.

Украинские силы продолжали контрнаступление к северу от Херсона и освободили два населенных пункта.

Российские силы продолжали перебрасывать боевую технику и личный состав восточнее Мелитополя.

Российские оккупационные власти безуспешно пытаются ввести выплату заработной платы а рублях и создают условия для завышения числа избирателей на будущем референдуме.

Российские войска продолжали вести наступление юго-западнее Лисичанска, пытаясь перекрыть трассу Т1302 Бахмут-Лисичанск на нескольких участках.

Российские силы продолжали атаковать населенные пункты вдоль трассы Е-40, идущей от Славянска до Бахмута. Также они продолжают наносить удары к западу от Изюма, чтобы помешать украинским контрнаступлениям в этом районе.

Россияне также, не имея сил добиться успехов по срыву украинских контрнаступлений и пытаясь защитить наземные коммуникации в Изюм через Боровую, продолжали атаковать Залиман.

Российские силы, вероятно, также продолжают вести воздушную разведку и действовать вблизи Большой Комышувахи, чтобы помешать наступлению украинских войск с запада.

Российские силы наступали севернее Славянска, но 28 июня не смогли продвинуться по трассе Е-40. Украинские силы отразили наступательные операции России на Мазановке, к западу от трассы Е40.

Российские войска начали безуспешные наступательные операции на северо-западе Харьковской области и продолжали принимать меры, чтобы не допустить выхода украинских войск к международной границе или нанесения ударов по российским позициям к юго-востоку от Харькова. Россияне продолжали обстреливать Харьков и близлежащие населенные пункты, а также вести воздушную разведку.

28 июня украинские силы продолжали контрнаступательные операции к северу от Херсона, освободив несколько населенных пунктов.

Российские силы продолжили переброску техники и личного состава к востоку от Мелитополя. Они также перебросили батальонную тактическую группу (БТГ) в Бердянск и район Приморска, но неясно, продолжит ли БТГ движение дальше на восток или останется в этом районе.

Российские силы могут перебрасывать дополнительный военный персонал для подавления растущей активности партизан в таких городах, как Бердянск, либо могут усиливать российские оборонительные позиции на границе Донецкой и Запорожской областей.

Оккупационные власти продолжали вводить бюрократические меры для установления общественного контроля над оккупированными территориями, но столкнулись с проблемами из-за сопротивления Украины.

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