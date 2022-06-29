$112 тысяч за двушку: сколько стоят квартиры в домах, прославившихся дефектами 5 29.06.2022, 8:51

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Некоторые из них возводила компания сербских друзей Лукашенко.

Проблемы, которые появились в минской новостройке на Грибоедова, 1, — трещины в плитах перекрытия между этажами(!), трещины наружных стен, неисправная система дымоудаления и многое другое. Дом возводила компания холдинга братьев Каричей — друзей Лукашенко, владеющих Dana Holdings, сообщает euroradio.fm.

Жильцы долго воевали с застройщиком и даже заказали независимую экспертизу. Эксперты тогда заключили: монолитные плиты перекрытия не обладают достаточной трещиностойкостью, жёсткостью и прочностью ввиду недостаточного рабочего армирования, а также находятся в ограниченном работоспособном (не вполне удовлетворительном) состоянии.

Тем не менее квартиры на Грибоедова, 1 продаются. Например, двушка без отделки стоит 104 900 долларов.

— Есть "косяки" по строительству, связанные с не очень хорошими строителями, — рассказывает агент, продающий двушку на Грибоедова. — Где-то входная дверь не установлена нормально, закрывается с нажатием. Замок где-то не совсем попадает — и все такие моменты, связанные с криворукостью.

Что касается проблемы с перекрытиями, то, по информации от застройщика, "Даны", подрядчик эти вопросы урегулировал, сделал усиление. Провели новую экспертизу, которая пришла к выводу, что всё окей.

На вопрос, можно ли ознакомиться с актами об устранении дефектов, агент отвечает, что таких документов на руках ни он, ни владелец квартиры не имеет и нужно будет уточнить, у кого они есть. По словам сотрудника агентства, 104 тысячи долларов — это уже сниженная цена. Собственник изначально хотел $135 000.

В многоэтажке по Независимости, 168/2 были похожие проблемы: трещины на фасаде и внутри. Дом возводил госзастройщик — Минскстрой. И здесь жильцы также сражались за то, чтобы дефекты устранили.

Средняя цена двухкомнатной квартиры на Независимости, 168/2 — 112 000 долларов.

— Трещины в квартирах могут быть от усадки дома, от несогласованной перепланировки и так далее. Я не видела там таких трещин, о которых пишут, — говорит агент, продающий квартиру на Независимости, 168/2. Продавец согласен снизить цену со 112 до 109 тысяч долларов.

Высотка на Притыцкого, 39 тоже славится дефектами разной степени критичности. Это многоэтажка, в которой почти сразу после завершения строительства начались ремонтные работы и тяжбы жильцов с застройщиком. Квартиры продаются и тут: однокомнатную можно приобрести в среднем за 83 000 долларов, двухкомнатную за $107 000, четырёхкомнатную — за 220 тысяч долларов.

На Купревича, 16 в Минске стоит "Пизанская башня". По завершении строительства высотка дала осадку и наклонилась.

Продавцы расхваливают дом и инфраструктуру, но про осадку не упоминают. Двушка без отделки на Купревича, 16 обойдётся в среднем в 65 000 долларов. Однушку тут можно купить за $58 300.

— Решила посмотреть, что сейчас продаётся в домах, где проблемы с несущими конструкциями, — пишет в своём тг-канале независимый эксперт по жилью Наталья Литовская. — Например, Грибоедова, 1. В доме "недостаточное армирование плит перекрытия". Итак: есть квартира без отделки, по 1668 USD/м², правда, с торгом. Есть пару евродвушек с ремонтом по 2370 USD/м². Свежеотделанная 70-метровая двушка дороже 3100 USD/м². Плюс 137 метров дорогого ремонта за $394 000 "итого". В общем, "особенности" дома никак не влияют на хотелки продавцов и яркость рекламы. Учитывайте это.

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