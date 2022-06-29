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За три дня жары в Беларуси обновились 66 температурных рекордов

  • 29.06.2022, 11:11
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За три дня жары в Беларуси обновились 66 температурных рекордов

Очередной рекорд был установлен вчера.

За три последних дня жары в Беларуси было побито 66 температурных рекордов, сообщает независимое информационное агентство Беларуси. Журналисты "Еврорадио" проанализировали данные оперативных и архивных данных Белгидромета.

Очередной рекорд был установлен вчера. В Лельчицах воздух прогрелся до 34,3 градуса. Такого здесь не было почти 60 лет. Прежний рекорд был зафиксирован в 1963 году в Бресте. Но в тот год 28 июня воздух прогрелся лишь до 33 градусов.

Жаркая погода сохранится и сегодня, 29 июня. Синоптики объявили на среду оранжевый уровень опасности. По их прогнозам, днем на большей части территории республики ожидаются грозы, местами пройдут сильные ливни, возможны шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с и град. При этом максимальная температура воздуха на большей части территории республики достигнет +30 +34, местами по Брестской области будет до +36.

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