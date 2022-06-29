Синоптики рассказали о погоде в последний день июня
- 29.06.2022, 13:05
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В Беларуси будет горячо.
Синоптики распространили предупреждение с оранжевым уровнем опасности на 30 июня. Температура воздуха превысит 30 градусов тепла.
«В дневные часы 30 июня (четверг) на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30… +34°С. В Минске в дневные часы 30 июня (четверг) максимальная температура воздуха достигнет +30°С», — говорится в предупреждении.
Сегодня в стране также будет больше 30 тепла, но также возможны грозы, град, ливни и шквалистый ветер.