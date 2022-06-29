В Беларуси падает выпуск обрабатывающей промышленности
- 29.06.2022, 16:02
В мае производство обвалилось на 11,8%.
Выпуск белорусской обрабатывающей промышленности постепенно снижается в течение всего 2022 года. В мае производство обвалилось на 11,8%, пишет сайт belmarket.by.
Согласно данным официальной статистики, за период с января по май объемы обрабатывающей промышленности сократились на 5%. Если брать отдельно май и сравнить его с маем прошлого года, то обвал составит 11,8%.
Все виды промышленности по итогам 5 месяцев года просели на 4,2% - динамику чуть улучшила горнодобывающая отрасль.
Падение объемов производства промышленности оказало сильное влияние на ВВП, который в мае сократился примерно на 8,8%, по данным ЕАБР.